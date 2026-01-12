Wall Street debole in apertura, focus su reazione Fed alla pressione di Trump

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

materiali

finanziario

energia

telecomunicazioni

American Express

JP Morgan

Visa

United Health

Ferrovial

Applied Materials

Comcast Corporation

Verisk Analytics

Alnylam Pharmaceuticals

DoorDash

Adobe Systems

AppLovin

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,50% sul; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.951 punti.In frazionale calo il(-0,36%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,31%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,77%),(+0,45%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,05%),(-1,00%) e(-0,62%).Partenza in salita per gli indici azionari statunitensi dopo che l'ha rinnovato i suoi attacchi alla, alimentando nuove preoccupazioni sull'indipendenza della banca centrale. L'amministrazione ha minacciato di incriminare il presidente della Fedper la sua testimonianza al Congresso su un progetto di ristrutturazione. Powell ha definito tale mossa un "pretesto" per ottenere maggiore influenza sui tassi di interesse che il presidente Donald Trump vuole ridurre drasticamente da quando è entrato in carica nel gennaio 2025.L’amministrazione Trump esercita una crescente "pressione politica e legale" sulla Federal Reserve, minando l'di un "pilastro fondamentale della governance statunitense". Secondo, Executive Director, Sovereign and Public Sector di, l’approccio della Casa Bianca ha messo sotto sforzo il tradizionale sistema americano di pesi e contrappesi" contribuendo al "downgrade delUSA a AA-". Il "broad weakening" degli standard di governance aggrava il rischio di "errori politici", con il debito pubblico previsto al "140% delentro il 2030". Tra "gridlock legislativi" e "polarizzazione politica", appare improbabile un "compromesso bipartisan" per affrontare le sfide fiscali, aumentando il rischio di nuovi "stand-off politici" sul tetto del debito.Nel frattempo, il presidente Trump ha chiesto undi un anno suidelleal 10% a partire dal 20 gennaio. La proposta ha pesato su tutti i titoli delTutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,03%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,71%),(+0,61%),(+0,59%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,78%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,05%.