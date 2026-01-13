Mondo TV, accordo di pre-acquisto con RAI Kids per la seconda stagione di Grisù

(Teleborsa) - Mondo TV
ha sottoscritto con Rai Kids
un nuovo contratto per il pre-acquisto della seconda stagione
della serie animata Grisù.
L’intesa prevede la concessione in licenza dei diritti Free Tv, Pay Tv, Pay Per View, VOD e diritti ancillari
per il territorio italiano
.
L'accordo, spiega la società in una nota, ha una "grande rilevanza per il gruppo Mondo TV in quanto supporta in maniera importante il budget di produzione della serie animata e conferma le potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali della serie basata sul classico
dell’animazione “Grisù”, creato da Nino e Toni Pagot".
Dopo il successo di pubblico della prima stagione, che è stata venduta in oltre 150 paesi a partner di primaria importanza, la seconda stagione, che è attualmente in fase di preproduzione, si comporrà - come la prima - di 52 episodi da 11 minuti ciascuno, realizzati con la tecnica 3D CGI.
Le aziende del Gruppo Mondo TV - Mondo TV France e Mondo TV - parteciperanno come co-produttori
occupandosi, fra le altre, delle fasi di preproduzione e post-produzione.
La serie dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2027
.