Mondo TV, accordo di pre-acquisto con RAI Kids per la seconda stagione di Grisù

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto conun nuovo contratto per ildella serie animata Grisù.L’intesa prevede la concessione inper ilL'accordo, spiega la società in una nota, ha una "grande rilevanza per il gruppo Mondo TV in quanto supporta in maniera importante il budget di produzione della serie animata e conferma le potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali della serie basata sul classicodell’animazione “Grisù”, creato da Nino e Toni Pagot".Dopo il successo di pubblico della prima stagione, che è stata venduta in oltre 150 paesi a partner di primaria importanza, la seconda stagione, che è attualmente in fase di preproduzione, si comporrà - come la prima - di 52 episodi da 11 minuti ciascuno, realizzati con la tecnica 3D CGI.Le aziende del Gruppo Mondo TV - Mondo TV France e Mondo TV - parteciperanno comeoccupandosi, fra le altre, delle fasi di preproduzione e post-produzione.La serie dovrebbe essere completata nella