Milano tiene la posizione. Bene Prysmian, soffre Lottomatica

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee, con Piazza Affari vicina alla parità
, mentre l'attenzione degli investitori è sulle trimestrali bancarie statunitensi
. Gli utili di Bank of America
sono aumentati nell'ultimo trimestre del 2025, in quanto i suoi trader hanno ottenuto maggiori entrate dall'attività dei clienti a causa della maggiore volatilità dei mercati, mentre gli utili di Wells Fargo
sono aumentati nel quarto trimestre grazie all'incremento dei prestiti e dei pagamenti di interessi. Ieri i vertici di JPMorgan
hanno avvertito che la proposta di un tetto ai tassi di interesse delle carte di credito potrebbe danneggiare gravemente i consumatori statunitense.
Sul fronte macroeconomico
, la Cina ha registrato
un avanzo commerciale record di quasi 1.200 miliardi di dollari nel 2025, guidato dal boom delle esportazioni verso i mercati non statunitensi. I dati commerciali di dicembre hanno superato le aspettative, con le esportazioni in crescita del 6,6% annuo, significativamente al di sopra del 3% previsto.
Negli Stati Uniti
, ieri l'indice dei prezzi al consumo di dicembre ha sorpreso al ribasso. L'inflazione complessiva è aumentata dello 0,3% su base mensile, mentre l'indice dei prezzi al consumo di fondo è cresciuto a un ritmo più lento, dello 0,2% su base mensile (contro +0,3%). La sorpresa al ribasso è stata in gran parte attribuita al calo dei prezzi dei beni di base, mentre l'inflazione dei servizi ha registrato un modesto rimbalzo nei settori dell'edilizia residenziale, dell'assistenza sanitaria e di altri servizi, sostanzialmente in linea con le aspettative. Oggi l'attenzione è sull'indice dei prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio per novembre, dopo un lungo ritardo causato dallo shutdown delle attività governative.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,08%. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,17%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,43%. Tra le principali Borse europee
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,46%, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,31%, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 45.570 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 48.398 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,39%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,46%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+2,55%), DiaSorin
(+2,27%), Telecom Italia
(+2,00%) e Buzzi
(+1,78%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Lottomatica
, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Sotto pressione Inwit
, con un forte ribasso dell'1,63%. Soffre STMicroelectronics
, che evidenzia una perdita dell'1,58%. Preda dei venditori Banco BPM
, con un decremento dell'1,56%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Sesa
(+2,75%), Banca Ifis
(+2,38%), Ariston Holding
(+2,36%) e Moltiply Group
(+2,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti
, che ottiene -3,86%. Si concentrano le vendite su ERG
, che soffre un calo del 2,21%. Vendite su Danieli
, che registra un ribasso dell'1,80%. Piccola perdita per Juventus
, che scambia con un -1,31%.