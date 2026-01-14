Milano 14:07
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:07
10.172 +0,34%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Milano tiene la posizione. Bene Prysmian, soffre Lottomatica

Commento, Finanza, Spread
Milano tiene la posizione. Bene Prysmian, soffre Lottomatica
(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee, con Piazza Affari vicina alla parità, mentre l'attenzione degli investitori è sulle trimestrali bancarie statunitensi. Gli utili di Bank of America sono aumentati nell'ultimo trimestre del 2025, in quanto i suoi trader hanno ottenuto maggiori entrate dall'attività dei clienti a causa della maggiore volatilità dei mercati, mentre gli utili di Wells Fargo sono aumentati nel quarto trimestre grazie all'incremento dei prestiti e dei pagamenti di interessi. Ieri i vertici di JPMorgan hanno avvertito che la proposta di un tetto ai tassi di interesse delle carte di credito potrebbe danneggiare gravemente i consumatori statunitense.

Sul fronte macroeconomico, la Cina ha registrato un avanzo commerciale record di quasi 1.200 miliardi di dollari nel 2025, guidato dal boom delle esportazioni verso i mercati non statunitensi. I dati commerciali di dicembre hanno superato le aspettative, con le esportazioni in crescita del 6,6% annuo, significativamente al di sopra del 3% previsto.

Negli Stati Uniti, ieri l'indice dei prezzi al consumo di dicembre ha sorpreso al ribasso. L'inflazione complessiva è aumentata dello 0,3% su base mensile, mentre l'indice dei prezzi al consumo di fondo è cresciuto a un ritmo più lento, dello 0,2% su base mensile (contro +0,3%). La sorpresa al ribasso è stata in gran parte attribuita al calo dei prezzi dei beni di base, mentre l'inflazione dei servizi ha registrato un modesto rimbalzo nei settori dell'edilizia residenziale, dell'assistenza sanitaria e di altri servizi, sostanzialmente in linea con le aspettative. Oggi l'attenzione è sull'indice dei prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio per novembre, dopo un lungo ritardo causato dallo shutdown delle attività governative.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,08%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,17%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.

Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,46%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,31%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 45.570 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 48.398 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,46%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+2,55%), DiaSorin (+2,27%), Telecom Italia (+2,00%) e Buzzi (+1,78%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Lottomatica, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Sotto pressione Inwit, con un forte ribasso dell'1,63%. Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell'1,58%. Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell'1,56%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+2,75%), Banca Ifis (+2,38%), Ariston Holding (+2,36%) e Moltiply Group (+2,08%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti, che ottiene -3,86%. Si concentrano le vendite su ERG, che soffre un calo del 2,21%. Vendite su Danieli, che registra un ribasso dell'1,80%. Piccola perdita per Juventus, che scambia con un -1,31%.
Condividi
```