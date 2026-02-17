Poco mossi i listini europei: a Milano bene le utilities, male Prysmian

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia.
In forte calo Prysmian
dopo che Berenberg
ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione sulla società attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, alzando il target price a 92 euro per azione dai precedenti 75 euro. La stessa banca tedesca ha invece incrementato a 11 euro per azione (dai precedenti 7 euro) il target price su Italgas
, tra le migliori al FTSE Mib.
Sul fronte macroeconomico
, aumentano più delle attese
i disoccupati
richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito
: a gennaio 2026 sono risultati in salita di 28.600 unità, dopo aver riportato una crescita di 2.700 unità a dicembre (rivisto da un preliminare di +17.900). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics
(ONS), si confronta con l'aumento di 22.800 unità stimato dal consensus.Confermata in leggero aumento
l'inflazione
in Germania
a gennaio 2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis
, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,1% su base annua, rispetto al +1,8% rilevato nel mese precedente. Su base mensile si registra un +0,1%, uguale alla stima preliminare, contro il dato invariato di dicembre.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,184. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.920,8 dollari l'oncia, in calo dell'1,44%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 63,1 dollari per barile, in calo dell'1,07%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a -0,03%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,35%, e poco mosso Parigi
, che mostra un +0,2%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.199 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,51%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,41%. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Inwit
(+2,00%), Enel
(+1,03%), Italgas
(+1,01%) e Nexi
(+0,94%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.
Soffre Fincantieri
, che evidenzia una perdita del 2,51%.
Preda dei venditori Buzzi
, con un decremento dell'1,72%.
Si concentrano le vendite su Leonardo
, che soffre un calo dell'1,71%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, ERG
(+3,32%), GVS
(+2,29%), Juventus
(+1,39%) e MFE A
(+1,36%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -7,92%.
Vendite su Technoprobe
, che registra un ribasso del 3,60%.
Seduta negativa per Avio
, che mostra una perdita del 3,06%.
Sotto pressione Webuild
, che accusa un calo del 2,15%.