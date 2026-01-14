Startup Geeks, nel 2025 il fatturato balza a 3 milioni di fatturato con 400 progetti incubati

(Teleborsa) -, incubatore online attivo nel mondo startup italiano, ha, segnando un incremento del 36% rispetto all'anno precedente. La crescita della società benefit fondata da Giulia D'Amato e Alessio Boceda è sostenuta da un modello organizzativo particolare: 40 collaboratori completamente da remoto, con un'età media di appena 28 anni, una delle workforce più giovani e digitali oggi presenti nel settore.- affermadi Startup Geeks - I risultati del 2025 dimostrano che un approccio inclusivo, basato sulla formazione e sull'affiancamento personalizzato, può trasformare migliaia di idee in progetti concreti. Il nostro modello full-remote e il nostro team giovane sono il cuore pulsante di questa visione".Nel 2025 la società ha consolidato e ampliato i servizi dedicati agli aspiranti imprenditori, rafforzando il ruolo dei suoi due programmi principali: lo, che guida chi parte da zero nella definizione dell'idea, nella validazione del mercato e nella costruzione dei primi documenti imprenditoriali; e lo, il percorso di accelerazione che accompagna le startup nella strutturazione del modello di business, nella strategia di crescita e nella preparazione al fundraising. Nel corso dell'anno questi programmi hanno incubato circa 400 progetti e accelerato 120 startup.Guardando al, per Startup Geeks l'obiettivo principale è, rafforzando le collaborazioni con altri attori del settore e ampliando il supporto offerto agli imprenditori lungo l'intero ciclo di vita dei loro progetti. Tra le iniziative previste rientra il lancio di una piattaforma di formazione gratuita, pensata per offrire risorse, strumenti e percorsi di apprendimento a chiunque voglia avvicinarsi al mondo delle startup. Parallelamente, l'azienda intende potenziare ulteriormente i propri sistemi di intelligenza artificiale, accelerando il lavoro dei founder nella costruzione e validazione del proprio business. Sul piano economico, Startup Geeks punta a raggiungere un nuovo traguardo:, pari a una crescita attesa del +33%.