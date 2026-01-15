Borse europee miste con focus su dati macro e trimestrali USA. Milano chiude in verde

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari che chiude in leggero rialzo
. Spicca il rialzo di Prysmian
, con giudizi positivi degli analisti in vista dei risultati del quarto trimestre. Positive le banche, con spunti su UniCredit
, dopo aver definito "speculative e ingiustificate" le recenti indiscrezioni su un interesse per la quota di Delfin in MPS
.
L'attenzione del mercato è stata anche oggi sulle trimestrali dei colossi finanziari statunitensi
. BlackRock
, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha aumentato
i ricavi da commissioni e ha registrato un nuovo record per gli AUM a 14,04 triliardi di dollari nel quarto trimestre. Goldman Sachs
e Morgan Stanley
hanno entrambe registrato
un aumento degli utili trimestrali, grazie alla crescita dell'attività di investment banking.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
, a novembre, la produzione industriale ha sorpreso
al rialzo con un incremento di +0,7% m/m, trainato dal contributo di Italia e Germania e alla spinta dei beni di investimento (legata ai piani di spesa del governo tedesco). Nello stesso mese l'avanzo commerciale area euro si è quasi dimezzato
, a 9,9 miliardi di euro da 18,4 miliardi di euro di ottobre. In Italia
, sempre a novembre, la produzione industriale è aumentata
di +1,5% m/m (contro +0,5% atteso e -1% precedente), trainata dai beni strumentali e dai prodotti farmaceutici.
Negli Stati Uniti
a gennaio il NY Empire ed il Philadelphia Fed hanno sorpreso
al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un'impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Sempre in USA, il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione è sceso
inaspettatamente a 198 mila la scorsa settimana.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,09 dollari per barile, in forte calo del 4,73%, in un contesto di allentamento dei rischi legati a un possibile intervento militare in Iran con conseguenze sull'offerta di greggio del paese mediorientale. L'Iran è infatti il quinto più grande produttore di greggio nell'ambito dell'OPEC+, con una offerta di circa 3,3 milioni di barili al giorno, oltre a detenere la quarta riserva petrolifera accertata al mondo, stimata in 158 miliardi di barili.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +68 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,40%. Tra i listini europei
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,26%, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,54%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,21%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che termina a 45.850 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 48.695 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,05%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,13%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, vola Prysmian
, con una marcata risalita del 4,86%. Andamento positivo per Lottomatica
, che avanza di un discreto +2,55%. Ben comprata Banco BPM
, che segna un forte rialzo del 2,15%. Telecom Italia
avanza del 2,02%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su ENI
, che ha chiuso a -1,65%. Preda dei venditori Banca MPS
, con un decremento dell'1,55%. Tentenna Mediobanca
, con un modesto ribasso dell'1,41%. Giornata fiacca per Brunello Cucinelli
, che segna un calo dell'1,39%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+7,52%), Ferretti
(+4,26%), Sanlorenzo
(+2,83%) e MFE A
(+2,40%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BFF Bank
, che ha terminato le contrattazioni a -14,48%. Si concentrano le vendite su Reply
, che soffre un calo del 3,68%. Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso del 3,17%. Seduta negativa per Ferragamo
, che mostra una perdita del 2,99%.