Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 17:49
25.757 +1,14%
Dow Jones 17:49
49.550 +0,81%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Borse europee miste con focus su dati macro e trimestrali USA. Milano chiude in verde

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari che chiude in leggero rialzo. Spicca il rialzo di Prysmian, con giudizi positivi degli analisti in vista dei risultati del quarto trimestre. Positive le banche, con spunti su UniCredit, dopo aver definito "speculative e ingiustificate" le recenti indiscrezioni su un interesse per la quota di Delfin in MPS.

L'attenzione del mercato è stata anche oggi sulle trimestrali dei colossi finanziari statunitensi. BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha aumentato i ricavi da commissioni e ha registrato un nuovo record per gli AUM a 14,04 triliardi di dollari nel quarto trimestre. Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali, grazie alla crescita dell'attività di investment banking.

Sul fronte macroeconomico, in Eurozona, a novembre, la produzione industriale ha sorpreso al rialzo con un incremento di +0,7% m/m, trainato dal contributo di Italia e Germania e alla spinta dei beni di investimento (legata ai piani di spesa del governo tedesco). Nello stesso mese l'avanzo commerciale area euro si è quasi dimezzato, a 9,9 miliardi di euro da 18,4 miliardi di euro di ottobre. In Italia, sempre a novembre, la produzione industriale è aumentata di +1,5% m/m (contro +0,5% atteso e -1% precedente), trainata dai beni strumentali e dai prodotti farmaceutici.

Negli Stati Uniti a gennaio il NY Empire ed il Philadelphia Fed hanno sorpreso al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un'impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Sempre in USA, il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione è sceso inaspettatamente a 198 mila la scorsa settimana.

Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,09 dollari per barile, in forte calo del 4,73%, in un contesto di allentamento dei rischi legati a un possibile intervento militare in Iran con conseguenze sull'offerta di greggio del paese mediorientale. L'Iran è infatti il quinto più grande produttore di greggio nell'ambito dell'OPEC+, con una offerta di circa 3,3 milioni di barili al giorno, oltre a detenere la quarta riserva petrolifera accertata al mondo, stimata in 158 miliardi di barili.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +68 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.

Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,26%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,54%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,21%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 45.850 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 48.695 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,05%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,13%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Prysmian, con una marcata risalita del 4,86%. Andamento positivo per Lottomatica, che avanza di un discreto +2,55%. Ben comprata Banco BPM, che segna un forte rialzo del 2,15%. Telecom Italia avanza del 2,02%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su ENI, che ha chiuso a -1,65%. Preda dei venditori Banca MPS, con un decremento dell'1,55%. Tentenna Mediobanca, con un modesto ribasso dell'1,41%. Giornata fiacca per Brunello Cucinelli, che segna un calo dell'1,39%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+7,52%), Ferretti (+4,26%), Sanlorenzo (+2,83%) e MFE A (+2,40%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BFF Bank, che ha terminato le contrattazioni a -14,48%. Si concentrano le vendite su Reply, che soffre un calo del 3,68%. Vendite su D'Amico, che registra un ribasso del 3,17%. Seduta negativa per Ferragamo, che mostra una perdita del 2,99%.
