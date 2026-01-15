Milano 17:35
e-Novia, impegni per 1,1 milioni di euro da alcuni azionisti a sostegno della manovra finanziaria

(Teleborsa) - e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha reso noto che alcuni azionisti della società, già sottoscrittori di parte del primo "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2025-2028", titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 22,03% del capitale sociale di e-Novia, hanno confermato il proprio impegno a sostenere la terza manovra finanziaria mediante sottoscrizione del POC per un controvalore complessivo di 1,1 milioni di euro.

Gli impegni assumeranno natura vincolante e irrevocabile al verificarsi della condizione sospensiva rappresentata dall'accettazione, da parte di tutti gli istituti di credito, di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno e di SACE, in qualità di creditori finanziari di e-Novia, della proposta di stralcio presentata all'interno del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi della società. Gli impegni non sono assistiti da garanzia.
