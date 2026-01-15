WeRoad, ricavi 2025 salgono a 130 milioni di euro con espansione internazionale

(Teleborsa) -, la principale scale-up italiana in ambito travel e parte del gruppo One Day, ha, in crescita anno su anno del 30% trainata dalle performance dei principali mercati europei e da una domanda in aumento per i viaggi internazionali.Fondata nel 2017, l'azienda ha continuato ad espandere il suo modello di viaggi di gruppo in Europa e tra i viaggiatori anglofoni a livello globale. Nel 2025,(il sito che offre viaggi per chiunque sia english speaker, a prescindere quindi dalla propria residenza) ha registrato unrispetto al 2024. I volumi passeggeri e le prenotazioni sono cresciuti rispettivamente del 54% e del 51%, a testimonianza di un forte aumento dei viaggiatori internazionali che scelgono la piattaforma weroad.com.Alla fine del 2025,, di cui quasi 110.000 soltanto nel 2025. Hanno scelto sia mete europee vicine sia destinazioni intercontinentali. Le 10 destinazioni WeRoad per volume passeggeri nel 2025 sono state Italia, Marocco, Islanda, Giappone, Albania, Egitto, Stati Uniti, Sri Lanka, Vietnam e Messico. A guidare i gruppi, 4.000 Coordinatori di Viaggio; l'azienda ha mantenuto una media di soddisfazione pari a 9,3, tra le più alte del settore."Il 2025 è stato l'anno in cui abbiamo dimostrato che il viaggio può essere più di un'esperienza: può diventare un modo per costruire vere amicizie - dichiara il- In un contesto in cui la solitudine aumenta, le persone cercano attivamente spazi per connettersi offline. Questo insight ha guidato sia la nostra espansione internazionale sia il lancio di WeMeet, che estende l'esperienza WeRoad oltre il singolo viaggio. La forte risposta dei viaggiatori anglofoni in Europa e iconfermano che questo bisogno di connessione è davvero globale".WeRoad, che oggi ha oltre 200 dipendenti full time, sottolinea che la crescita nel 2025 è legata in particolare a: il(quello dove sono i WeRoadX, viaggi progettati dai coordinatori e non dall'azienda), che ha raggiunto l'anno scorso il suo traguardo più importante, arrivando a rappresentare il 50% di tutti gli itinerari; le: a settembre 2025, WeRoad ha lanciato un programma internazionale di partnership trade per aprire il proprio portafoglio di viaggi di gruppo a selezionati travel advisor, tra cui Bluvacanze in Italia, Travel Counsellors e Tourhub nel Regno Unito e Arrival Travel in Australia (il programma ha avuto un impatto diretto sui mercati anglofoni, che sono cresciuti di circa il 50% anno su anno rispetto al 2024); ipronti a diventare pan-europei (ha testato in modo continuativo il format Weekend sui mercati italiano e spagnolo:questi hanno rappresentato l'8,9% delle prenotazioni di viaggi di gruppo in Italia e il 6% delle prenotazioni in Spagna); WeMeet (ha lanciato WeMeet a maggio 2025 per permettere alle persone di incontrarsi nella vita di tutti i giorni, oggi è uno dei pilastri dell'ecosistema WeRoad, con oltre 25.000 che hanno già partecipato agli eventi, più di 90.000 download dell'app e oltre 2.500 eventi dal vivo organizzati in 35 città europee).