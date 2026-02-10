Milano 11:48
Borse asiatiche in rialzo, il Nikkei vola ai massimi storici

Entusiasmo alimentato dalla netta vittoria elettorale della premier giapponese Sanae Takaichi

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo che continua la corsa della vigilia aggiornando un nuovo record e trainando al rialzo le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.

L’entusiasmo degli investitori è alimentato dalla netta vittoria elettorale della premier giapponese Sanae Takaichi, che ha rafforzato le aspettative di stabilità politica e continuità nelle politiche economiche. Parallelamente, il dollaro mostra un indebolimento nei confronti delle principali valute, contribuendo a sostenere il sentiment positivo nei mercati della regione.

L'indice giapponese Nikkei 225 mostra un guadagno del 2,10%; sulla stessa linea, giornata brillante per Shenzhen, che avanza del 2,24%.

In frazionale progresso Hong Kong (+0,47%); come pure, guadagni frazionali per Seul (+0,23%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,37%); senza direzione Sydney (+0,1%).

Performance infelice per l'euro contro la valuta nipponica, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,06%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,8%.
