Borse asiatiche in rialzo, il Nikkei vola ai massimi storici

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino diche continua la corsa della vigilia aggiornando un nuovo record e trainando al rialzo le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L’entusiasmo degli investitori è alimentato dalla netta vittoria elettorale della, che ha rafforzato le aspettative di stabilità politica e continuità nelle politiche economiche. Parallelamente, il dollaro mostra un indebolimento nei confronti delle principali valute, contribuendo a sostenere il sentiment positivo nei mercati della regione.L'indice giapponesemostra un guadagno del 2,10%; sulla stessa linea, giornata brillante per, che avanza del 2,24%.In frazionale progresso(+0,47%); come pure, guadagni frazionali per(+0,23%).Poco sopra la parità(+0,37%); senza direzione(+0,1%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento per l'è pari 2,24%, mentre il rendimento deltratta 1,8%.