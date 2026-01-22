Borse europee in rialzo, affonda la Difesa con tensioni che si attenuano

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi

Prysmian

Nexi

Banca Mediolanum

Fincantieri

Leonardo

Danieli

Fiera Milano

Safilo

Maire

Avio

Pharmanutra

Anima Holding

LU-VE Group

(Teleborsa) -, sostenute dall'accordo preliminare raggiunto sulla questione della Groenlandia e dalla decisione del presidente Trump di sospendere l'introduzione di nuovi dazi verso alcuni paesi del Vecchio continente.Il presidente USA ha però promessoin risposta alle sue minacce tariffarie relative alla Groenlandia. "Se lo faranno, lo faranno. Ma sapete, se ciò dovesse accadere, ci sarebbe una grande ritorsione da parte nostra", ha detto durante un'intervista a Fox Business al World Economic Forum di Davos.Sempre sul fronte geopolitico, il presidente ucrainoha. Intervenendo a Davos, Zelenskiy ha accusato gli alleati europei di non essere riusciti a fermare le petroliere della flotta ombra russa, di non aver sequestrato i beni russi congelati e di non avere la volontà di agire come una vera potenza globale quando l'attenzione degli Stati Uniti si sposta altrove.Per quanto riguarda i, le informazioni più interessanti sono arrivate oggi dagli, dove la lettura finale del4° trimestre è stata migliorativa, con la crescita rivista a +4,4% t/t ann. (da +4,3% provvisorio) grazie a una correzione positiva degli investimenti e delle esportazioni. L'espansione dei consumi è stata confermata a +3,5% t/t ann. così come le variazioni del deflatore del PIL (+3,8% t/t ann.) e del deflatore dei consumi (+2,9% t/t ann.). Nella settimana fino al 17 gennaio le nuovesi sono attestate a 200 mila, poco mosse rispetto a 199 mila del periodo precedente.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.832,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,44%) si attesta su 59,75 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +63 punti base, con ilche si posiziona al 3,50%.in luce, con un ampio progresso dell'1,11%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,26%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,16%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,31%, a 45.070 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 47.951 punti. Effervescente il(+1,82%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,22%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,58%.avanza del 3,17%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,87%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,78%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,05%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,31%.Tra i(+7,48%),(+5,21%),(+4,79%) e(+4,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,24%. Tentenna, che cede l'1,20%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.