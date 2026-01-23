Mista Wall Street, in rosso il Dow Jones appesantito dai titoli finanziari

(Teleborsa) - Seduta mista a Wall Street
, dove spicca il crollo del produttore statunitense di chip Intel
, che ha previsto
ricavi e utili trimestrali inferiori alle attese mercato, spiegando di faticare a soddisfare la domanda per i suoi chip per server utilizzati nei data center di intelligenza artificiale.
Tra i dati macroeconomici
pubblicati oggi in USA, il PMI Manifattura di gennaio ha mostrato una leggera crescita - secondo attese - a 51,9 punti, mentre la fiducia dei consumatori americani - secondo il sondaggio dell'Università del Michigan - è stata rivista al rialzo a 56,4 punti a gennaio.
Sul fronte geopolitico
, non sono emersi nuovi dettagli significativi sul accordo mediato dalla NATO sulla Groenlandia
. In un vertice straordinario, i leader dell'UE hanno sottolineato
il "rispetto" nelle relazioni transatlantiche, con la Danimarca che ha ribadito la sovranità della Groenlandia come una linea rossa. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina
, il presidente Zelenskiy ha annunciato, dopo colloqui "positivi" con il Presidente Trump a Davos, che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono state finalizzate. Gli sforzi diplomatici proseguono con colloqui di pace trilaterali ad Abu Dhabi oggi e sabato.
Per quanto riguarda i tassi di interesse, il mercato prevede che la Federal Reserve
manterrà i tassi al 3,5%-3,75% la prossima settimana, con gli investitori che esamineranno attentamente le dichiarazioni del Presidente Jerome Powell per trarre indicazioni sul futuro.
Tra chi ha pubblicato i risultati prima della campanella
di apertura, SLB
ha registrato
un quarto trimestre sopra le attese con spinta da asset ChampionX acquisiti, mentre First Citizens
ha comunicato
che l'utile del quarto trimestre sale a 580 milioni di dollari.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,60%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.913 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,32%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,21%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,00%), beni di consumo secondari
(+0,62%) e informatica
(+0,57%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti finanziario
(-1,32%), sanitario
(-0,94%) e beni industriali
(-0,75%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Microsoft
(+4,01%), Amazon
(+2,26%), Nvidia
(+1,64%) e 3M
(+1,21%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs
, che continua la seduta con -3,27%. Calo deciso per Caterpillar
, che segna un -2,71%. Sotto pressione American Express
, con un forte ribasso del 2,24%. Soffre JP Morgan
, che evidenzia una perdita dell'1,99%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Fortinet
(+6,70%), MicroStrategy Incorporated
(+4,13%), Microsoft
(+4,01%) e CSX
(+3,77%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel
, che continua la seduta con -16,59%. Preda dei venditori Western Digital
, con un decremento del 3,40%. Si concentrano le vendite su Insmed
, che soffre un calo del 3,29%. Vendite su Marvell Technology
, che registra un ribasso del 2,96%.