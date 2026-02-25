Apre in leggero rialzo Wall Street in attesa dei conti di Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,44% a 49.389 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.934 punti.Sale il(+1,15%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,67%).(+1,18%),(+0,86%) e(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.L'attenzione del mercato è rivolta ai conti di, attesi dopo la chiusura, considerati un barometro cruciale per l'intero settore dell'e per la tenuta dei listini globali. Leindicano una crescita degli utili del 62% e dei ricavi del 68%. Il sentiment è sostenuto anche dai recenti accordi trae dalle nuove partnership di, che hanno placato i timori di disruption nelPermane nel frattempo l'incertezza suidopo ildel Presidente, il quale ha difeso la sua agenda protezionistica nonostante le recenti bocciature della Corte Suprema. Iloscilla vicino ai massimi di sette mesi in attesa dei negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran previsti per giovedì in Svizzera.Sul, rallentano lenegli. Nella settimana al 20 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,4%, dopo il +2,8% registrato la settimana precedente.Tra i(+2,30%),(+1,32%),(+1,22%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Al top tra i, si posizionano(+15,91%),(+5,07%),(+4,83%) e(+4,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,02%.In perdita, che scende del 6,80%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)15:45: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti).