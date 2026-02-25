Apre in leggero rialzo Wall Street in attesa dei conti di Nvidia

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,44% a 49.389 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.934 punti.
Sale il Nasdaq 100
(+1,15%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,67%). Informatica
(+1,18%), sanitario
(+0,86%) e telecomunicazioni
(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia
, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.
L'attenzione del mercato è rivolta ai conti di Nvidia
, attesi dopo la chiusura, considerati un barometro cruciale per l'intero settore dell'intelligenza artificiale
e per la tenuta dei listini globali. Le previsioni
indicano una crescita degli utili del 62% e dei ricavi del 68%. Il sentiment è sostenuto anche dai recenti accordi tra Meta
e AMD
e dalle nuove partnership di Anthropic
, che hanno placato i timori di disruption nel comparto software
.
Permane nel frattempo l'incertezza sui dazi
dopo il discorso sullo Stato dell'Unione
del Presidente Donald Trump
, il quale ha difeso la sua agenda protezionistica nonostante le recenti bocciature della Corte Suprema. Il petrolio
oscilla vicino ai massimi di sette mesi in attesa dei negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran previsti per giovedì in Svizzera.
Sul fronte macroeconomico
, rallentano le domande di mutuo
negli Stati Uniti
. Nella settimana al 20 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,4%, dopo il +2,8% registrato la settimana precedente.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, IBM
(+2,30%), Goldman Sachs
(+1,32%), United Health
(+1,22%) e Visa
(+1,20%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot
, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.
Sottotono Boeing
che mostra una limatura dello 0,81%.
Deludente Procter & Gamble
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Sherwin Williams
, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Axon Enterprise
(+15,91%), Western Digital
(+5,07%), MicroStrategy Incorporated
(+4,83%) e Seagate Technology
(+4,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MercadoLibre
, che ottiene -13,00%.
Sessione nera per CoStar
, che lascia sul tappeto una perdita del 9,02%.
In perdita Workday
, che scende del 6,80%.
Discesa modesta per Ferrovial
, che cede un piccolo -1,49%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 25/02/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili) Giovedì 26/02/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità) Venerdì 27/02/2026
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti).