Fnac Darty, Daniel Keetinsky lancia OPA a 36 euro. Nienete squeeze-out per minoranze

Fnac Darty

(Teleborsa) -, colosso francese della grande distribuzione che controlla anche l'italiana Unieuro, hache intende presentare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle azioni Fnac Darty al prezzo di(con dividendo 2026 per l'esercizio 2025), nonché su tutte le Oceane della società, al prezzo unitario di 81,09 euro per Oceane.VESA Equity Investment, affiliata di EP Group,di Fnac Darty. EP Group haal termine dell'offerta. L'offerta proposta non è soggetta ad alcuna soglia di successo, se non al raggiungimento della soglia legale di oltre il 50% del capitale sociale o dei diritti di voto. Si prevede che l'offerta venga depositata presso l'Autorité des marchés financiers (AMF) entro la fine del primo trimestre del 2026, che ne valuterà la conformità.Il board di Fnac Darty ha preso atto dell'intenzione dell'offerente di perseguire i principali orientamenti strategici implementati dalla società e dal suo management team, die di modificare la composizione del board a seguito dell'offerta, al fine di riflettere la nuova struttura azionaria. EP Group non intende modificare la politica dei dividendi.Il board ha inoltre osservato che l'attuazione di questo progettoa un prezzo di 36 euro per azione, pari a un premio del 19% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni prima dell'annuncio, del 24% e del 26% rispetto ai prezzi medi ponderati per i volumi a 1 e 3 mesi."Con EP Group, principale azionista del gruppo dal 2023 attraverso la sua controllata VESA Equity Investment, abbiamo costruito negli anni un rapporto di fiducia che ci ha permesso di completare l'acquisizione trasformativa di Unieuro -- Senza pregiudicare il parere motivato del board, accogliamo con favore questo progetto del nostro principale azionista, che dimostra un rinnovato supporto al nostro piano Beyond Everyday e alla nostra strategia a lungo termine".Fnac Darty prevede che ildel Gruppo a fine 2025 rimarrà stabile a 10.330 milioni di euro, risentendo della sottoperformance della Francia nel quarto trimestre. Inoltre, prevede che l'a fine 2025 aumenterà leggermente a 203,1 milioni di euro. Supportato da una gestione ottimizzata del capitale circolante, ilraggiungerà i 145 milioni di euro, in linea con il 2024, escludendo le cessioni di attività effettuate nel primo semestre del 2024.