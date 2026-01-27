Genenta vira sulla difesa e compra il produttore d'armi brianzolo ATC. Cambia nome in Saentra Forge

Genenta Science

Praexidia Industrie Strategiche

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha deciso di intraprendere unaper evolversi in undi nuova generazione, focalizzato sull'acquisizione di aziende private operanti neicontemplati dalla normativa italiana Golden Power.La società guidata da Pierluigi Paracchi intende acquisire la maggioranza di aziende con una redditività operativa consolidata, che generano tipicamente fino a circa 5 milioni di euro di EBITDA. In tale contesto, Genenta prevede di adottare la ncon il nuovo simbolo ticker Nasdaq SAEN.Saentra Forge intende perseguire una strategia di creazione di valore acquisendo aziende target a valutazioni di mercato private e integrando tali aziende in Saentra Forge. Attraverso questa integrazione, la Società punterà a potenziare queste attività attraverso aggiornamenti operativi, una governance di livello istituzionale e una migliore visibilità finanziaria. L', un'azienda privata che opera come, nonché di armi da fuoco sportive di livello competitivo, ad alta precisione.Genenta ha stipulato un accordo vincolante in base al quale, tramite un'acquisizione graduale basata sulle prestazioni a supporto delle operazioni, con l'obiettivo finale di acquisire una posizione di controllo in ATC al raggiungimento di traguardi prestazionali definiti. L'operazione ha ricevuto l'autorizzazione richiesta dal quadro normativo Golden Power. ATC detiene licenze di controllo delle esportazioni UAMA e SeRNI, qualifiche NATO e autorizzazione del Ministero della Difesa italiano, e le sue piattaforme sono utilizzate da unità delle forze speciali e includono sistemi collaudati in combattimento. Genenta prevede di finanziare unbasate sulle prestazioni. ATC prevede un fatturato di circa 4 milioni di euro nel 2026, che salirà a circa 9 milioni di euro entro il 2027. La società opera con una solida posizione di cassa netta e senza debiti bancari in essere. Dal punto di vista della redditività, ATC prevede un EBITDA di oltre 2 milioni di euro nel 2026, con il management che si aspetta che l'EBITDA raddoppierà circa nel 2027. Inoltre, ATC prevede di chiudere il 2026 con un saldo di cassa positivo superiore a 2 milioni di euro e di rafforzare ulteriormente la propria posizione di liquidità chiudendo il 2027 con una liquidità superiore a 5 milioni di euro., si legge in una nota, che non chiarisce percentuali e dettagli finanaziari dell'operazione. Al centro della configurazione strategica della società c'è proprio Fondazione Praexidia, che è diventata azionista tramite una. La Fondazione Praexidia è una fondazione di diritto privato che riunisce personalità di spicco del governo italiano, dell'industria della difesa e delle forze armate, a supporto dell'allineamento strategico e della stabilità a lungo termine. Fondazione Praexidia detiene la maggioranza dei diritti di voto di, società non ancora operativa ma quotata da inizio 2026 su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO).In merito al business condotto fin qui, Genenta spiega di aver raggiunto traguardi clinici chiave che, a suo avviso, consentiranno ora il progresso della sua piattaforma di terapia cellulare attraverso, con il potenziale di accelerare lo sviluppo, l'accesso al mercato e il valore strategico.della società per le iniziative di partnership. Tali iniziative sono previste per dare priorità allo sfruttamento della piattaforma tecnologica per applicazioni e indicazioni più ampie, in particolare nei tumori solidi intrinsecamente difficili da colpire, perseguendo al contempo approcci di terapia combinata o proseguendo lo sviluppo di Temferon come monoterapia per il glioblastoma multiforme (GBM). Durante questo processo, Genenta continuerà a portare avanti la sua sperimentazione sul GBM, adotterà un approccio efficiente in termini di capitale per promuovere ulteriori opportunità attraverso partnership e