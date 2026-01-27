In attesa della Fed seduta positiva per i listini europei

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
Focus degli investitori puntati però agli Stati Uniti
dove inizia oggi la riunione del FOMC
che dovrebbe portare la Federal Reserve
a confermare i tassi di interesse. Attenzione anche sui conti delle società quotate a Wall Street: in attesa dei risultati delle Big Tech
che verranno svelati a partire da domani, oggi è il turno di UnitedHealth
, Boeing
e General Motors
.
Intanto, il 2025 chiude con un moderato aumento
delle vendite di auto
in UE
dell'1,8% , ma i livelli di auto immatricolate restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemici. In difficoltà Stellantis
dopo i non esaltanti dati sulle vendite Ue che hanno visto il gruppo guadagnare a dicembre un +4,5% ma perdere il 3,9% nell'intero 2025, anche se gli analisti prevedono una trimestrale positiva.
Sul fronte macroeconomico, cala
la disoccupazione
in Spagna
. Alla fine del quarto trimestre 2025, il tasso di disoccupazione
è sceso al 9,93% rispetto al 10,45% del terzo trimestre. Le attese degli analisti erano per una discesa del tasso più contenuta al 10,2%. Risulta stabile
, centrando le attese, la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di gennaio 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti, che stimavano un dato di 90 punti.
A Milano tonfo di Amplifon
dopo che Kepler Cheuvreux
ha ridotto le stime sugli utili
del gruppo, abbassando il target price
sul titolo a 15,30 euro e confermando il rating
a hold. Occhi degli investitori anche sul settore del lusso
in attesa dei conti del colosso francese Lvmh
: poco mosso il titolo Brunello Cucinelli
dopo che Morgan Stanley ha ripreso la copertura con rating 'overweight' e target price a 95 euro.
A Piazza Affari la seduta è guidata ancora dalle banche
: spicca Banca Mediolanum
dopo il via libera da parte del Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi Fitd all'intervento per il salvataggio di Banca Progetto. In controtendenza Mediobanca
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. L'Oro
continua gli scambi a 5.077,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,68 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +59 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%. Tra le principali Borse europee
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,42%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,30%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 47.956 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,21%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,68%. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca Mediolanum
(+1,95%), Prysmian
(+1,54%), Unicredit
(+1,22%) e Fineco
(+0,91%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -2,90%.
Preda dei venditori Nexi
, con un decremento del 2,40%.
Si concentrano le vendite su Campari
, che soffre un calo del 2,28%.
Vendite su Mediobanca
, che registra un ribasso dell'1,98%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, WIIT
(+2,23%), Webuild
(+1,89%), Ferretti
(+1,71%) e Banco di Desio e della Brianza
(+1,47%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro
, che continua la seduta con -2,94%.
Seduta negativa per Safilo
, che mostra una perdita del 2,93%.
Sotto pressione Carel Industries
, che accusa un calo del 2,00%.
Scivola Tamburi
, con un netto svantaggio dell'1,87%.