Lusso, Deloitte: Italia nel 2026 si conferma al primo posto per fiducia su crescita di ricavi e margini

(Teleborsa) - Nonostante il contesto incerto, segnato da conflitti geopolitici, dazi e tensioni commerciali,. L’(contro una media globale del 66,9%), mentre il 70% si aspetta una tenuta o un aumento dei, in linea con il dato globale. Tra i top manager del settore del lusso, in Italia e a livello globale, prevale comunque un approccio pragmatico dettato dal contesto economico, con la necessità di concentrare le risorse su innovazione, customer experience, talenti e brand reputation.Malgrado il rallentamento della crescita interna degli ultimi due anni, la, con il 19,3% degli executive coinvolti nella survey che si aspettano resti il principale motore della domanda a livello mondiale.Queste alcune delle principali evidenze del report, condotto sudel settore Luxury provenienti da(Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, India, Arabia Saudita/Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud e Giappone).“Nei prossimi dodici mesi, il settore globale del lusso si prepara a perseguire la crescita adottando un approccio pragmatico con investimenti mirati. Il sentiment degli executive coinvolti nella survey descrive un’industria fiduciosa ma prudente: le aziende puntano su disciplina di prezzo, efficienza operativa e investimenti selettivi, intervenendo con attenzione su risorse, forza lavoro e dimensione della rete retail – analizza. “In una fase di consolidamento strategico in cui tecnologia, brand ed esperienza diventano essenziali per sostenere desiderabilità e resilienza in un mercato globale più selettivo, i player del lusso si stanno sempre più concentrando su innovazione, operazioni abilitate dall’AI, customer experience e reputazione”.Secondo il report di Deloitte, l’(31,7% media global, 30% Italia) emerge come il driver trasformativo principale, considerata la chiave per sbloccare efficienza, personalizzazione e creatività.A livello di, dopo la Cina (19,3%) secondo gli intervistati a livello global, la crescita del settore sarà trainata da(19%), Medio Oriente (17.9%), Asia Pacifico (14.3%) e India (11.9%).Guardando ai, dal report emerge un grande focus sulle esperienze, con una concentrazione netta sul(36.2%). Le aspettative di crescita risultano più moderate per Beauty (18.6%), Apparel & Footwear (17.4%), Jewelry (9.3%) e Orologi (9%) mentre quote più contenute sono attribuite a Fine dining/food & beverage (5%) e Leather goods (4.5%).Tra i principali trend destinati a influenzare lenei prossimi 12 mesi il 33.3% dei leader coinvolti nello studio indica l’aumento della domanda di iper-personalizzazione e di servizi abilitati dai dati.Gli executive identificano: guidare la crescita (35,7% media global, 38% Italia) e rafforzare la resilienza finanziaria (30,5% media global). Ne emerge l’idea di una crescita “misurata”, dove conta non solo espandere il business, ma farlo mantenendo coerenza e solidità del brand. La resilienza finanziaria è particolarmente sentita dagli executive in India (40%), seguiti da Italia (38%) e Svizzera (32%), segnalando un’attenzione forte a bilanci e costi per prepararsi a periodi di incertezza.I risultati della survey indicano chesaranno le principali leva di crescita (28.6% media global, 38% Italia), davanti a espansioni del business tramite M&A o brand extension (21,4% media global, 10% Italia), innovazione (19,5% media global, 20% Italia), ingresso in nuovi mercati/segmenti (17,6% media global, 14% Italia) e accelerazione digitale e trasformazione omnichannel (12,9% media global, 18% Italia).Anche leconfermano che il 2026 non sarà anno di espansione aggressiva, ma piuttosto di investimenti mirati. Nei prossimi 12 mesi, secondo gli executive intervistati, le aziende del lusso tenderanno a privilegiare gli investimenti che rafforzano la brand equity e accelerano la trasformazione digitale.In una fase di domanda più moderata l’81,2% dei top manager coinvolti nello studio vede la ricalibrazione del pricing come principale stabilizzatore per rafforzare la resilienza finanziaria con il 36,2% degli executive a livello global che prevede dievidenziando una preferenza per investimenti orientati all’efficienza.L’11,4% degli executive coinvolti nello studio indica, elemento complementare e necessario all’accelerazione digitale. Man mano che le aziende implementano nuove tecnologie, la capacità delle persone di utilizzarle diventa decisiva per generare valore. L’Italia (24%) guida questa dimensione.Infine, larimane un elemento fondamentale per parlare alla nuova generazione di consumatori più consapevoli, con focus su innovazione dei materiali e sulla trasparenza della supply chain. Le innovazioni in materiali e produzione (22,6% media global, 18% Italia) rappresentano la seconda grande frontiera del cambiamento nei prossimi cinque anni.