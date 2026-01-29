Quarterly Outlook 2026, BG SAXO: "Il mercato premia la cassa, non le promesse"

(Teleborsa) - "Il contesto finanziario è più stabile e questo sposta l'attenzione su ciò che nel medio periodo muove davvero i titoli: utili credibili, margini che reggono e, soprattutto, incassi reali. In questo trimestre contano le aziende che trasformano ordini e attività in cassa, senza dover appesantire il bilancio con troppo debito. Per un investitore di lungo periodo la bussola resta semplice: preferire aziende che generano cassa con continuità e non dipendono da condizioni esterne ideali o da un singolo trimestre particolarmente favorevole. Quando il contesto è più stabile, tornano a contare i bilanci". È quanto afferma"Il 2026 – prosegue– inizia con un'idea semplice: la crescita è moderata, ma può essere sufficiente. Secondo l'Istat, il PIL è atteso in aumento di circa lo 0,8%. È un numero piccolo, ma spesso è proprio questo margine a separare un'economia che regge da una che si ferma. E in borsa è un dettaglio che conta, perché non serve una crescita forte per vedere titoli salire, basta un contesto abbastanza stabile da sostenere ricavi e fiducia, così il mercato smette di guardare solo i grandi numeri e torna a premiare le aziende che migliorano davvero, distinguendole da quelle che si limitano a galleggiare. In questo scenario la domanda interna tende a contare di più, e per molte società quotate questo è un punto chiave: chi ha una base domestica solida è più protetto se il commercio globale rallenta, mentre chi dipende quasi solo dall'estero diventa più esposto a ordini più incerti e a revisioni prudenti. Il PNRR, cioè il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il programma con cui l'Italia usa una parte importante dei fondi europei per finanziare investimenti e riforme, con l'obiettivo di modernizzare il Paese e far crescere l'economia. Per i mercati conta soprattutto quando smette di essere un annuncio e diventa lavoro reale: progetti che partono, gare che si chiudono, contratti firmati e ordini che arrivano alle imprese. Con un contesto più stabile, il mercato guarda meno al listino nel suo insieme e più alle differenze tra aziende, a partire dai settori che pesano di più a Piazza Affari. Banche e assicurazioni devono dimostrare che gli utili sono ripetibili, utility e infrastrutture devono dare prova di incassi solidi e disciplina finanziaria, industria e difesa devono trasformare gli ordini in consegne e poi in liquidità, il lusso, infine, deve confermare che la domanda reale regge e che il prezzo pieno tiene".Nei primi mesi dell'anno molte aziende pubblicano i conti dell'anno precedente, e qui il mercato non si accontenta di sapere se i numeri sono sopra le attese, ma vuole capire da dove arrivano quei risultati e, soprattutto, se sono ripetibili anche nei trimestri successivi, perché in borsa la continuità vale spesso più della sorpresa.Nel 2024 e nel 2025 molte banche hanno vissuto una fase favorevole perché, con tassi più alti, è diventato più semplice guadagnare sulla loro attività principale: prestare denaro. In pratica, le banche incassano interessi su mutui e prestiti, ma pagano interessi anche a chi deposita soldi o a chi le finanzia, e la differenza tra questi due flussi è il margine di interesse, che tende ad allargarsi quando i tassi salgono.Se però i tassi non danno più una spinta aggiuntiva, la domanda del mercato diventa più selettiva: quanto di quell'utile è "di qualità" e quanto è stato un effetto favorevole di contesto. Per questo gli investitori guardano di più alle commissioni (gestione del risparmio e servizi), al controllo dei costi, e alla prudenza con cui la banca usa il capitale, cioè nella scelta tra dividendi, buyback (riacquisto di azioni proprie) e rafforzamento del bilancio. Qui entra anche la qualità del credito, che è una cosa molto concreta perché, se famiglie e imprese fanno più fatica, la banca deve mettere da parte più risorse per coprire possibili perdite.Quando si parla di energia, si rischia di mettere nello stesso contenitore aziende molto diverse. Alcune guadagnano molto quando salgono gas, petrolio o elettricità, e guadagnano meno quando quei prezzi scendono, perché i loro ricavi sono direttamente legati alle materie prime. Altre, invece, lavorano in attività più regolate e stabili, come reti e servizi essenziali, dove i ricavi cambiano più lentamente e dipendono di più da regole, investimenti programmati ed efficienza operativa.All'inizio dell'anno il punto chiave diventa la visibilità: quanto è chiaro il percorso dei prossimi mesi, quanto sono ordinati gli investimenti, e quanto il dividendo è sostenuto da incassi reali. In altre parole, non basta andare bene quando il prezzo dell'energia aiuta, serve dimostrare che il modello regge anche quando il contesto cambia, perché il mercato tende a premiare la stabilità solo quando è sostenibile, non quando è finanziata a debito.Il tema della sicurezza e della difesa resta centrale in Europa, e per l'Italia significa attenzione su società industriali e della difesa che lavorano su componenti, sistemi, manutenzione, elettronica, logistica e servizi collegati. Qui la distinzione è semplice ma decisiva: una cosa è annunciare contratti, un'altra è trasformarli in produzione, consegne e incassi, perché ritardi e colli di bottiglia possono spostare ricavi e cassa più avanti, e la borsa tende a punire l'incertezza anche quando la domanda "sulla carta" è forte.Per questo molti titoli industriali vengono letti come un test di esecuzione, ovvero quanta domanda c'è già in casa, quanta capacità produttiva esiste davvero, e soprattutto quanto l'azienda riesce a rispettare tempi e costi. Il backlog, cioè il portafoglio ordini, è una buona notizia, ma diventa valore solo quando si trasforma in fatturato e poi in liquidità.Per i marchi del lusso e per i consumi di fascia alta, la variabile chiave è spesso la domanda internazionale, perché una parte importante delle vendite arriva dall'estero e dipende da turismo, fiducia dei consumatori più ricchi e stato dell'economia globale. Qui, più che la fotografia del trimestre appena chiuso, conta la direzione della domanda: il cliente continua a comprare con la stessa intensità, oppure diventa più selettivo.Ecco perché diventano importanti tre segnali molto pratici: quanto si vende a prezzo pieno, quanta pressione promozionale serve per fare volumi, e come si muovono le scorte di magazzino. Se le scorte crescono troppo, spesso significa che la domanda sta assorbendo più lentamente del previsto, e a quel punto aumentano i rischi di sconti e margini più bassi, anche senza un calo netto nei ricavi. "Nei primi tre mesi dell'anno il mercato non premia le storie più belle. Premia le aziende che trasformano le promesse in risultati, e i risultati in cassa".La prima cosa è non fermarsi al risultato "sopra le attese". La domanda giusta è: da dove arrivano quegli utili. Un utile può crescere perché l'azienda vende di più, tiene i prezzi e incassa bene, oppure può crescere perché taglia costi una tantum, vende un asset, o beneficia di un effetto temporaneo. Nel primo caso il miglioramento ha basi più solide, mentre nel secondo caso può dipendere da fattori non ripetibili, e quindi è più facile che il confronto con il trimestre dopo sia meno favorevole.La seconda cosa è capire cosa dice l'azienda sul futuro vicino. La guidance, che possiamo definire come "indicazioni sul prossimo periodo", conta perché la borsa non valuta solo ciò che è successo, ma ricalcola il prezzo in base a ciò che si aspetta per i mesi successivi. Se i numeri sono buoni ma le indicazioni diventano più prudenti, il titolo può scendere anche in presenza di un trimestre forte, perché cambia il quadro delle aspettative.La terza cosa è osservare la reazione nei giorni successivi, non solo nelle prime ore. A volte un titolo sale e poi torna indietro perché le buone notizie erano già attese e quindi già incorporate nel prezzo. Altre volte torna indietro perché, leggendo i dettagli, gli investitori capiscono che il risultato è meno "pulito" di quanto sembrasse, oppure che manca continuità.Un buon investimento, di solito, è un'azienda che può ripetere risultati solidi nel tempo, senza dipendere ogni volta da una combinazione perfetta di condizioni esterne o da fattori una tantum.Il primo rischio è che tornino scosse sui tassi a lungo termine, cioè sui rendimenti dei titoli di Stato con scadenze lontane. Anche se i tassi ufficiali restano fermi, i rendimenti possono muoversi perché il mercato rivaluta l'inflazione attesa, il debito pubblico e la fiducia. Quando i rendimenti a lungo salgono, gli investitori diventano più esigenti sulle azioni e tendono a pagare meno per ogni euro di utili, quindi i multipli di valutazione si comprimono.Il secondo rischio è geopolitico ed energetico. Per l'Italia energia e margini aziendali sono legati più di quanto sembri, quindi prezzi instabili possono colpire costi industriali e fiducia delle famiglie.Il terzo rischio riguarda il credito. Se la crescita rallenta più del previsto, famiglie e imprese fanno più fatica a pagare rate e fornitori, aumentano ritardi e insolvenze, e questo pesa sulle banche ma anche su molti altri settori, perché frena consumi e investimenti e rende gli investitori più prudenti.Il quarto rischio è più "di sistema" ed è tipicamente italiano: demografia debole e produttività bassa. Non cambia i prezzi da un giorno all'altro, ma limita la crescita potenziale e, nel tempo, rende più difficile sostenere valutazioni generose, quindi il mercato diventa più selettivo e premia soprattutto le aziende con vantaggi competitivi chiari e capacità di generare cassa in modo stabile. "Il rischio – afferma Dalfovo – raramente si vede arrivare. Spesso si annuncia con indicazioni un po' più prudenti del previsto".Riprendiamo l'idea di partenza. Quando il contesto è più stabile, il mercato diventa più selettivo e non basta essere "nel settore giusto". Conta la qualità dell'azienda, cioè quanto sa difendere i margini, quanto è disciplinata nei costi e negli investimenti, e quanta cassa riesce a generare davvero.I primi tre mesi del 2026 possono essere un buon periodo per Piazza Affari, ma a una condizione semplice: che i conti di fine anno confermino utili solidi e indicazioni sul futuro credibili. Per un investitore di lungo periodo, la linea resta chiara: diversificare, non inseguire i movimenti di un giorno, e scegliere aziende che mostrano qualità nei numeri, non solo nei titoli dei giornali. È un approccio semplice, e spesso è proprio la semplicità che evita gli errori più costosi.