Partenza positiva per i mercati europei, Milano trainata dalle banche

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
A Piazza Affari apertura guidata dalle buona partenza del settore bancario
. Sottotono il comparto energetico, in particolare petrolifero, a causa della flessione del prezzo del petrolio
dopo le parole di Trump
che aprono a possibili colloqui tra Usa
e Iran
e ad un aumento dell'offerta. "Ho parlato con l'Iran nei giorni scorsi e ho intenzione di farlo di nuovo. Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle", ha dichiarato il presidente americano.
Sul fronte macroeconomico, rallentano
i prezzi import
in Germania
a dicembre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione negativa pari a -0,1% su mese, dopo il +0,5% del mese precedente, migliore del -0,4% stimato dagli analisti. Frenano
anche i consumi
delle famiglie francesi
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -0,6% dopo il -0,3% registrato a novembre. Il dato è anche peggiore delle attese gli analisti che avevano stimato un calo dello 0,4%.Cresce
invece in linea con le previsioni l'economia francese
nel 4° trimestre
del 2025, seppur in rallentamento rispetto al trimestre precedente. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'INSEE, il PIL
, nei tre mesi a dicembre, avrebbe registrato una crescita dello 0,2%, in linea con il consensus, doiopo il +0,5% del trimestre precedente.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 5.159 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,25 dollari per barile, con un ribasso dell'1,78%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%. Tra le principali Borse europee
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,70%, resta vicino alla parità Londra
(+0,05%), e Parigi
avanza dello 0,34%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,61% a 45.353 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 48.190 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,72%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star
(+0,83%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata STMicroelectronics
, che mostra un incremento dell'1,70%.
Si muove in modesto rialzo Mediobanca
, evidenziando un incremento dell'1,49%.
Bilancio positivo per Banca Mediolanum
, che vanta un progresso dell'1,48%.
Sostanzialmente tonico Intesa Sanpaolo
, che registra una plusvalenza dell'1,37%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -1,68%.
Tentenna Fincantieri
, che cede l'1,14%.
Sostanzialmente debole Tenaris
, che registra una flessione dell'1,09%.
Si muove sotto la parità ENI
, evidenziando un decremento dello 0,91%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Safilo
(+8,13%), Avio
(+7,55%), Ferragamo
(+2,92%) e Reply
(+2,76%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli
, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.
Contrazione moderata per D'Amico
, che soffre un calo dello 0,68%.