Milano 9:57
45.433 +0,79%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:57
10.192 +0,20%
24.512 +0,83%

Partenza positiva per i mercati europei, Milano trainata dalle banche

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

A Piazza Affari apertura guidata dalle buona partenza del settore bancario. Sottotono il comparto energetico, in particolare petrolifero, a causa della flessione del prezzo del petrolio dopo le parole di Trump che aprono a possibili colloqui tra Usa e Iran e ad un aumento dell'offerta. "Ho parlato con l'Iran nei giorni scorsi e ho intenzione di farlo di nuovo. Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle", ha dichiarato il presidente americano.

Sul fronte macroeconomico, rallentano i prezzi import in Germania a dicembre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione negativa pari a -0,1% su mese, dopo il +0,5% del mese precedente, migliore del -0,4% stimato dagli analisti. Frenano anche i consumi delle famiglie francesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -0,6% dopo il -0,3% registrato a novembre. Il dato è anche peggiore delle attese gli analisti che avevano stimato un calo dello 0,4%.

Cresce invece in linea con le previsioni l'economia francese nel 4° trimestre del 2025, seppur in rallentamento rispetto al trimestre precedente. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'INSEE, il PIL, nei tre mesi a dicembre, avrebbe registrato una crescita dello 0,2%, in linea con il consensus, doiopo il +0,5% del trimestre precedente.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro, che continua gli scambi a 5.159 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,25 dollari per barile, con un ribasso dell'1,78%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.

Tra le principali Borse europee buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,70%, resta vicino alla parità Londra (+0,05%), e Parigi avanza dello 0,34%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,61% a 45.353 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 48.190 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,72%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star (+0,83%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata STMicroelectronics, che mostra un incremento dell'1,70%.

Si muove in modesto rialzo Mediobanca, evidenziando un incremento dell'1,49%.

Bilancio positivo per Banca Mediolanum, che vanta un progresso dell'1,48%.

Sostanzialmente tonico Intesa Sanpaolo, che registra una plusvalenza dell'1,37%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,68%.

Tentenna Fincantieri, che cede l'1,14%.

Sostanzialmente debole Tenaris, che registra una flessione dell'1,09%.

Si muove sotto la parità ENI, evidenziando un decremento dello 0,91%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Safilo (+8,13%), Avio (+7,55%), Ferragamo (+2,92%) e Reply (+2,76%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.

Contrazione moderata per D'Amico, che soffre un calo dello 0,68%.
