Vertice intergovernativo 2026: Francia e Italia al lavoro

(Teleborsa) -sono al lavoro per la preparazione del prossimo vertice intergovernativo italo-francese,per il 70/o anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, i due Segretari Generali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri, Ambasciatori Riccardo Guariglia e Anne-Marie Descôtes, insieme agli Ambasciatori d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, e di Francia in Italia, Martin Briens e ai Direttori Generali Europa Nicola Verola e Vincent Guerend hanno "si legge in una nota trasmessa dall'ambasciata d'Italia in Francia.''Lo scambio - si prosegue nel comunicato -Come detto, l'ambasciatrice d'Italia in Francia,All'evento hanno preso parte anche i Segretari Generali dei Ministeri degli Affari Esteri francese e italiano, l'Ambasciatrice Anne-Marie Descôtes e l'Ambasciatore Riccardo Guariglia, l'Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, nonché numerosi esponenti del mondo istituzionale, politico, economico e culturale delle due città.l'opera Panorama di Roma visto dalla terrazza di San Pietro in Montorio, realizzata nel 1779 da Louis Le Masson e concessa in prestito dalla Fondazione Louis Le Masson e François Masson - Académie des Beaux-Arts. Un'opera di straordinario valore artistico e simbolico che - come ha sottolineato l'Ambasciatrice - "dimostra come Roma e Parigi abbiano costruito nei secoli un rapporto fatto di dialogo, cultura e visioni condivise"Richiamando infine il significato storico del gemellaggio, nato nel contesto della riconciliazione europea del secondo dopoguerra, D'Questo anniversario - ha concluso - non celebra soltanto settant'anni di relazioni privilegiate, ma rinnova l'impegno delle nostre due capitali a continuare a camminare insieme, proiettandosi con fiducia verso un futuro condiviso, all'altezza della loro storia millenaria e della loro vocazione europea