Borse europee positive. A Milano Intesa poco mossa dopo il piano, crolla BFF

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, all'inizio di in una settimana in cui gli investitori continueranno a valutare le trimestrali
in uscita e le riunioni di importanti banche centrali
(la Reserve Bank of Australia martedì, la Banca d'Inghilterra e la BCE giovedì).Kevin Warsh
, ex governatore della Fed e falco anti-inflazione, è stato designato da Trump per succedere a Jerome Powell alla guida della banca centrale statunitense. I mercati interpretano questo come un segnale che l'indipendenza della Fed sarà preservata, dissipando i timori di un'istituzione politicizzata: il dollaro ha subito recuperato terreno. Questa rivalutazione ha causato l'implosione del debasement trade
(la scommessa sul deprezzamento/degrado della valuta fiat) che aveva alimentato il rally dei metalli preziosi del 2025 (oro +65%, argento +150%): venerdì, l'oro è sceso del 9% e l'argento del 30% (la peggiore sessione dal 1980), con prese di profitto su posizioni ad alta leva finanziaria che hanno amplificato il movimento.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
gli indici PMI cinesi di gennaio hanno registrato risultati contrastanti, ma continuano a indicare un andamento confuso per l'economia cinese. In Giappone
, l'indice PMI manifatturiero è salito a 51,5 a gennaio, confermando i dati flash, e in rialzo rispetto ai 50 di dicembre, segnalando la prima espansione da giugno. In Germania
, le vendite al dettaglio a dicembre sono risultate
in recupero e sopra attese. In Eurozona
, l'attività manifatturiera è rimasta
in territorio di contrazione a gennaio per il terzo mese consecutivo.
Oggi l'attenzione a Piazza Affari è sul nuovo piano di Intesa Sanpaolo
, che punta
a un utile netto superiore a 11,5 miliardi di euro nel 2029 con ricavi netti di 30,7 miliardi, in crescita media annua del 3%. La banca prevede una distribuzione complessiva agli azionisti per circa 50 miliardi in cinque anni, con un payout ratio al 95% per ciascun anno nel periodo 2025-2029, di cui 75% in dividendi cash, in rialzo rispetto al precedente ratio del 70%, e il restante tramite buyback. Durante la call con gli analisti, il CEO Carlo Messina
si è soffermato
sul lancio di isywealth Europe, considerata "una opportunità a medio termine" e non ha escluso
un M&A selezionato per le reti di consulenti all'estero. Attenzione alta anche su BFF
, che è crollata dopo aver annunciato
un de-risking in vista del piano con taglio della guidance 2026 e l'AD Belingheri che ha rimesso le deleghe; il neo DG Giuseppe Sica ha sottolineato
in call che gli accantonamenti sono conservativi e che l'intero management team è al lavoro sul nuovo piano.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,183. Crollo dell'oro
(-2,53%), che ha toccato 4.742 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,76 dollari per barile, in netto calo del 5,29%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,47%. Tra le principali Borse europee
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, Londra
avanza dello 0,64%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,60%.
Aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,60% a 45.799 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 48.588 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,31%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in luce Unipol
, con un ampio progresso del 2,93%. Andamento positivo per Generali Assicurazioni
, che avanza di un discreto +2,68%. Ben comprata Banca Mediolanum
, che segna un forte rialzo del 2,53%. Banca MPS
avanza del 2,19%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -2,01%. Pensosa Prysmian
, con un calo frazionale dell'1,32%. Tentenna Tenaris
, con un modesto ribasso dell'1,04%. Giornata fiacca per Fincantieri
, che segna un calo dello 0,88%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fiera Milano
(+4,45%), Intercos
(+2,36%), Maire
(+1,97%) e Philogen
(+1,90%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -39,99%. Preda dei venditori Avio
, con un decremento del 3,75%. Si concentrano le vendite su Comer Industries
, che soffre un calo del 2,71%. Vendite su Carel Industries
, che registra un ribasso del 2,14%.