Milano 11:30
46.447 +0,96%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:30
10.328 -0,13%
Francoforte 11:30
24.896 +0,40%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.421,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.234,8. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.609,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
