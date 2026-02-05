Borse europee caute in attesa di BoE e BCE. A Milano corre BPER dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, con l'attenzione rivolta oggi a due decisioni di politica monetaria
. Si prevede che la BCE e la BoE
manterranno i tassi invariati, rispettivamente al 2% e 3,75%, e quindi l'attenzione sarà sulla forward guidance. Per quanto riguarda la BCE, i mercati osserveranno il posizionamento della presidente Christine Lagarde sul dilemma bassa inflazione/euro forte; per quanto riguarda la BoE, l'attenzione sarà rivolta alle indicazioni relative al futuro andamento dei tassi, in un contesto di segnali economici contrastanti nel Regno Unito.
Sul fronte macroeconomico
, gli ordini industriali tedeschi
sono aumentati
del 7,8% a dicembre rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per il calendario, secondo i dati pubblicati dall'ufficio federale di statistica, contro attese degli analisti per un calo.
Continua la stagione delle trimestrali
in Europa: BNP Paribas
ha battuto
le attese sull'utile netto al 2025 e alzato gli obiettivi a medio termine; BBVA
ha registrato
un utile netto record nel 2025 grazie a una solida performance in Spagna e Messico; Arcelormittal
ha mostrato un EBITDA resiliente a 6,5 ??miliardi di dollari (-7% su base annua) nonostante le difficoltà, con prospettive positive per il 2026; Shell
ha registrato
nel quarto trimestre un utile netto di 3,3 miliardi di dollari, inferiore alle attese e in calo dell'11% su base annua.
In ambito geopolitico
, le tensioni tra Stati Uniti e Iran persistono in vista dei colloqui sul nucleare di venerdì, previsti in Oman. Le discussioni in corso si concentrano sul programma nucleare iraniano e si svolgono in un contesto di accresciuta presenza militare statunitense nel Golfo. Ieri, il presidente Trump ha messo in guardia
la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Khamenei, su potenziali attacchi militari. Sul fronte cinese, c'è stata una chiamata tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping in vista di diversi incontri quest'anno e di un previsto vertice in Cina ad aprile.
Continua l'attenzione sul settore tech
, con i mercati statunitensi che hanno mostrato una brusca rotazione: il Nasdaq 100 è sceso del 4,9% in cinque sedute, mentre il Dow Jones ha mantenuto la posizione. Dopo due anni di guadagni pressoché ininterrotti trainati dal tema dell'intelligenza artificiale, gli investitori iniziano a dubitare che i guadagni alimentati dall'intelligenza artificiale possano continuare, mentre il lancio da parte di Anthropic dei suoi plugin Cowork appare come una minaccia reale per i modelli di business classici
dei fornitori di software, delle società di dati e di servizi professionali.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,61%. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-1,68%), che ha toccato 64,05 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,49%. Tra le principali Borse europee
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,23%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,55%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2% sul FTSE MIB
, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 49.537 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,4%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,56%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata BPER Banca
, che segna un forte rialzo del 2,72% (ha superato la guidance 2025 sui ricavi e proposto dividendi per 1,37 miliardi di euro). Banca Popolare di Sondrio
avanza dell'1,84%. Si muove in territorio positivo STMicroelectronics
, mostrando un incremento dell'1,79%. Denaro su Banca MPS
, che registra un rialzo dell'1,70%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -1,63%. Pensosa Inwit
, con un calo frazionale dell'1,15%. Tentenna Hera
, con un modesto ribasso dell'1,04%. Giornata fiacca per Saipem
, che segna un calo dell'1,00%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, OVS
(+3,37%), Anima Holding
(+2,42%), Ariston Holding
(+1,96%) e Cementir
(+1,95%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Acea
, che prosegue le contrattazioni a -1,57%. Piccola perdita per Brembo
, che scambia con un -1,07%. Tentenna Alerion Clean Power
, che cede l'1,06%. Sostanzialmente debole Ascopiave
, che registra una flessione dello 0,88%.