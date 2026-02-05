In rosso l'azionario europeo con focus su BoE e BCE. Bene BPER dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta in calo per le Borse europee
, dopo un'apertura in rialzo, in un clima attendista per le due decisioni di politica monetaria
in calendario oggi. Si prevede che la BCE e la BoE
manterranno tassi invariati, rispettivamente al 2% e 3,75%, e quindi l'attenzione sarà sulla forward guidance. Per quanto riguarda la BCE, i mercati osserveranno il posizionamento della presidente Christine Lagarde sul dilemma bassa inflazione/euro forte; per quanto riguarda la BoE, l'attenzione sarà rivolta alle indicazioni relative al futuro andamento dei tassi, in un contesto di segnali economici contrastanti nel Regno Unito.
Sul fronte macroeconomico
, gli ordini industriali in Germania
sono aumentati
del 7,8% a dicembre rispetto al mese precedente, contro attese degli analisti per un calo.; in Francia
, è calata
a sorpresa a dicembre la produzione industriale (-0,7% m/m) e manifatturiera (-0,8%); in Italia
, le vendite al dettaglio hanno registrato
un calo sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%) a dicembre; in Eurozona
, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,5% a dicembre.
Continua la stagione delle trimestrali
in Europa: BNP Paribas
ha battuto
le attese sull'utile netto al 2025 e alzato gli obiettivi a medio termine; BBVA
ha registrato
un utile netto record nel 2025 grazie a una solida performance in Spagna e Messico; Arcelormittal
ha mostrato
un EBITDA resiliente a 6,5 miliardi di dollari (-7% su base annua) nonostante le difficoltà, con prospettive positive per il 2026; Shell
ha registrato
nel quarto trimestre un utile netto di 3,3 miliardi di dollari, inferiore alle attese e in calo dell'11% su base annua; Maersk
ha previsto
profitti in calo nel 2026 e annunciato taglio di 1.000 posti di lavoro.A Piazza Affari l'attenzione è sui conti di BPER
, risultati sopra le attese, con il CEO Gianni Franco Papa che ha detto
in call con gli analisti che il gruppo è "ben in anticipo sul piano", che sarà aggiornato nel secondo semestre dopo il completamento dell'integrazione di Pop Sondrio, e che il gruppo rimane
"impegnato a remunerazione generosa".
In ambito geopolitico
, le tensioni tra Stati Uniti e Iran persistono in vista dei colloqui sul nucleare di venerdì, previsti in Oman. Le discussioni in corso si concentrano sul programma nucleare iraniano e si svolgono in un contesto di accresciuta presenza militare statunitense nel Golfo. Ieri, il presidente Trump ha messo in guardia
la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Khamenei, su potenziali attacchi militari. Sul fronte cinese, c'è stata una chiamata tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping in vista di diversi incontri quest'anno e di un previsto vertice in Cina ad aprile.
Continua l'attenzione sul settore tech
, con i mercati statunitensi che hanno mostrato una brusca rotazione: il Nasdaq 100 è sceso del 4,9% in cinque sedute, mentre il Dow Jones ha mantenuto la posizione. Dopo due anni di guadagni pressoché ininterrotti trainati dal tema dell'intelligenza artificiale, gli investitori iniziano a dubitare che i guadagni alimentati dall'intelligenza artificiale possano continuare, mentre il lancio da parte di Anthropic dei suoi plugin Cowork appare come una minaccia reale per i modelli di business classici
dei fornitori di software, delle società di dati e di servizi professionali.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.860,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,25 dollari per barile, in calo dell'1,36%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +62 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,49%. Nello scenario borsistico europeo
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,52%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
è in calo (-0,76%) e si attesta su 46.280 punti, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.059 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,17%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,57%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Amplifon
(+2,54%), STMicroelectronics
(+1,91%), BPER Banca
(+1,58%) e DiaSorin
(+1,41%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,36%. Soffre Intesa Sanpaolo
, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Preda dei venditori Unicredit
, con un decremento dell'1,72%. Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo dell'1,67%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Webuild
(+2,30%), Cementir
(+1,95%), Ariston Holding
(+1,87%) e D'Amico
(+1,67%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo
, che ottiene -3,43%. Vendite su BFF Bank
, che registra un ribasso del 2,38%. Fiacca Banca Ifis
, che mostra un piccolo decremento dell'1,45%. Discesa modesta per WIIT
, che cede un piccolo -1,38%.