Le Borse europee chiudono in rialzo. Indietro Milano con Stellantis che perde il 25%

(Teleborsa) - Chiusiura positiva per Borse europee, grazie anche all'andamento in verde di Wall Street
, nonostante la cautela degli investitori verso il comparto software e una serie di trimestrali deludenti, con Stellantis
come ultimo caso. Il FTSE MIB è rimasto indietro
rispetto agli altri Eurolistini, penalizzato dal crollo di Stellantis
a seguito dell'annuncio di un corposo piano di riposizionamento sul mercato che comporta oneri rilevanti. Il titolo della causa automobilistica italo-francese è tornato sui minimi da aprile 2020 dopo l'annuncio inatteso di una perdita preliminare fra 19 e 21 miliardi nella seconda metà del 2025 e lo stop alla cedola per quest'anno. Nella call con gli analisti il CEO Antonio Filosa ha detto
che la società non sta valutando alcun aumento di capitale e che sarà in utile per tutto il 2026.
Un altro settore sotto osservazione continua ad essere quello tecnologico
, dove persistono le preoccupazioni sull'espansione della spesa per l'intelligenza artificiale, con Amazon
ancora sotto pressione per i suoi ambiziosi progetti di investimento.
Sul fronte macroeconomico
, la produzione industriale tedesca
è scesa
più del previsto a dicembre, con un calo dell'1,9% rispetto al mese precedente, in base ai dati diffusi dall'ufficio federale di statistica.
Per quanto riguarda le trimestrali
, Société Générale
ha alzato
un importate obiettivo di redditività per il 2026 dopo aver superato le stime sull'utile del quarto trimestre.
Tra le dichiarazioni dei banchieri centrali
, Olli Rehn
, membro del Consiglio direttivo della BCE, ha detto che dobbiamo tutti essere preparati al fatto che gli sviluppi geopolitici potrebbero ancora riservarci sorprese e dobbiamo essere pronti a reagire; Martin Kocher
ha sostenuto che la forza attuale dell'euro nei confronti del dollaro è dovuta soprattutto alla debolezza della valuta USA, che potrebbe essere quello che Washington desidera.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 3,43%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 63,98 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +62 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,94%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,59%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,43%. Piazza Affari
archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 48.672 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); senza direzione il FTSE Italia Star
(0%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+3,59%), Buzzi
(+2,71%), Telecom Italia
(+2,57%) e BPER Banca
(+2,27%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis
, che ha chiuso a -25,17%. Spicca la prestazione negativa di Recordati
, che scende dell'1,67%. Ferrari
scende dell'1,54%. Discesa modesta per DiaSorin
, che cede un piccolo -1,47%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, NewPrinces
(+3,63%), Ferretti
(+3,34%), Brembo
(+3,26%) e Technoprobe
(+2,73%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su WIIT
, che ha terminato le contrattazioni a -6,12%. Tonfo di LU-VE Group
, che mostra una caduta del 5,66%. Lettera su BFF Bank
, che registra un importante calo del 4,02%. Calo deciso per MFE A
, che segna un -3,21%.