Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.466,8, mentre il primo supporto è stimato a 10.348,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.585,1.


