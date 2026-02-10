Wall Street poco mossa in attesa dati lavoro e inflazione

Coca-Cola

(Teleborsa) -, mentre si valutano i, anche anticipano quelli di domani relativi all'andamento del mercato del lavoro e quelli di venerdì sull'inflazione.in uscita nel ère-borsa, come quelle diLedi dicembresu base mensile, risultando inferiori alle previsioni, che indicavano un aumento dello 0,4%. Anche il dato core è rimasto fermo su base mensile, al di sotto delle aspettative di un aumento dello 0,4%.Più attenzione sarà riservata, attentamente monitorati dalla Federal Reserve per le sue decisioni di politica monetaria: la(in uscita domani) e(in calendario venerdì). Entrambi avranno un impatto sulle aspettative e sulle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, in particolare per quanto riguarda i tempi e il ritmo di eventuali tagli dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.Frattanto, le quotazioni dell'sono stabili a 5.093 dollari l'oncia, a dispetto del leggero, mentre i prezzi delmostrano poche variazioni, con scambi attorno a 64,64 dollari, a dispetto dei rapporti tesi fra USA ed Iran.Ilregistra un incremento dello 0,30% a 50.287 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso, mentre, appare incolore l', che continua la seduta a 6.972 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); come pure, sulla parità l'(+0,15%).