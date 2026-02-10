Wall Street poco mossa in attesa dati lavoro e inflazione

(Teleborsa) - Wall Street apre le contrattazioni poco mossa
, mentre si valutano i deboli dati sulle vendite al dettaglio
, anche anticipano quelli di domani relativi all'andamento del mercato del lavoro e quelli di venerdì sull'inflazione. Occhi puntati anche sulle trimestrali
in uscita nel ère-borsa, come quelle di Coca-Cola
, Spotify
e Hasbro
.
Le vendite al dettaglio
di dicembre non hanno evidenziato variazioni
su base mensile, risultando inferiori alle previsioni, che indicavano un aumento dello 0,4%. Anche il dato core è rimasto fermo su base mensile, al di sotto delle aspettative di un aumento dello 0,4%.
Più attenzione sarà riservata nei prossimi giorni a due dati chiave
, attentamente monitorati dalla Federal Reserve per le sue decisioni di politica monetaria: la variazione di occupati e disoccupati
(in uscita domani) e l'inflazione di gennaio
(in calendario venerdì). Entrambi avranno un impatto sulle aspettative e sulle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, in particolare per quanto riguarda i tempi e il ritmo di eventuali tagli dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.
Frattanto, le quotazioni dell'Oro
sono stabili a 5.093 dollari l'oncia, a dispetto del leggero deprezzamento del dollaro
, mentre i prezzi del petrolio
mostrano poche variazioni, con scambi attorno a 64,64 dollari, a dispetto dei rapporti tesi fra USA ed Iran.
Il Dow Jones
registra un incremento dello 0,30% a 50.287 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso, mentre, appare incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.972 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,08%); come pure, sulla parità l'S&P 100
(+0,15%).