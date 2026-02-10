Milano 16:19
46.839 +0,03%
Nasdaq 16:19
25.314 +0,18%
Dow Jones 16:19
50.407 +0,54%
Londra 16:19
10.359 -0,26%
Francoforte 16:19
25.015 0,00%

Wall Street poco mossa in attesa dati lavoro e inflazione

Deludono le vendite al dettaglio

Commento, Finanza
Wall Street poco mossa in attesa dati lavoro e inflazione
(Teleborsa) - Wall Street apre le contrattazioni poco mossa, mentre si valutano i deboli dati sulle vendite al dettaglio, anche anticipano quelli di domani relativi all'andamento del mercato del lavoro e quelli di venerdì sull'inflazione. Occhi puntati anche sulle trimestrali in uscita nel ère-borsa, come quelle di Coca-Cola, Spotify e Hasbro.

Le vendite al dettaglio di dicembre non hanno evidenziato variazioni su base mensile, risultando inferiori alle previsioni, che indicavano un aumento dello 0,4%. Anche il dato core è rimasto fermo su base mensile, al di sotto delle aspettative di un aumento dello 0,4%.

Più attenzione sarà riservata nei prossimi giorni a due dati chiave, attentamente monitorati dalla Federal Reserve per le sue decisioni di politica monetaria: la variazione di occupati e disoccupati (in uscita domani) e l'inflazione di gennaio (in calendario venerdì). Entrambi avranno un impatto sulle aspettative e sulle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, in particolare per quanto riguarda i tempi e il ritmo di eventuali tagli dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.

Frattanto, le quotazioni dell'Oro sono stabili a 5.093 dollari l'oncia, a dispetto del leggero deprezzamento del dollaro, mentre i prezzi del petrolio mostrano poche variazioni, con scambi attorno a 64,64 dollari, a dispetto dei rapporti tesi fra USA ed Iran.

Il Dow Jones registra un incremento dello 0,30% a 50.287 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso, mentre, appare incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.972 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,08%); come pure, sulla parità l'S&P 100 (+0,15%).
Condividi
```