Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,33%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10.549,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 10.386,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10.712,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)