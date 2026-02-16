Borse europee in verde con acquisti sul comparto finanziario. A Milano bene Leonardo

(Teleborsa) - Acquisti sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con una buona performance del comparto finanziario
. La seduta odierna si preannuncia con minori spunti del solito, vista la chiusura delle Borse cinesi (per il Capodanno) e di Wall Street (per l'anniversario della nascita di George Washington).
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
la crescita preliminare del PIL per il quarto trimestre del 2025 è stata
inferiore alle aspettative, con un aumento dello 0,1% t/t (contro attese per 0,4%, precedente a -0,7%), con una sorpresa al ribasso dal rallentamento della crescita delle spese in conto capitale. In Eurozona
, frena
la produzione industriale a dicembre, ma meno delle attese. Per il resto della settimana, l'attenzione sarà rivolta martedì all'indagine ZEW in Germania, giovedì alla fiducia dei consumatori dell'area euro, mentre venerdì saranno pubblicati gli indici PMI flash per gli Stati Uniti e l'area euro.
Per quanto riguarda la politica monetaria
, oggi la presidente della BCE Christine Lagarde
e il membro del consiglio direttivo Piero Cipollone parteciperanno alla riunione dell'Eurogruppo. Mercoledì verranno pubblicati i verbali della riunione di gennaio del FOMC e si terrà una riunione di politica monetaria in Nuova Zelanda.
A Piazza Affari spiccano gli annunci societari
di EuroGroup Laminations
, su cui pesa
la risoluzione degli accordi annunciati a luglio 2025 tra il principale azionista EMS e la cinese FountainVest dopo l'interruzione, per complessità nel processo, dell'iter per le autorizzazioni necessarie dall'India e dopo aver registrato l'impossibilità di soluzioni alternative; e di Industrie De Nora
, che ha firmato
un Memorandum of Understanding (MoU) vincolante che definisce i termini per una fornitura del valore di 10 milioni di euro per un sistema di elettrolisi ad alta capacità destinato al futuro impianto di raffinazione di composti del litio di qualità battery-grade pianificato da Tuleva negli Stati Uniti.
Tra i giudizi degli analisti
, su Interpump
è arrivato il downgrade
a Hold da Kepler Cheuvreux con taglio target price (dopo il tonfo di venerdì), mentre su Eurotech
è giunto
l'upgrade a Buy da Intesa Sanpaolo
(con aumento di capitale che sostiene turnaround).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Perde terreno l'oro
, che scambia a 5.002,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,80%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,89 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +61 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%. Tra gli indici di Eurolandia
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,25%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,36%.
Seduta in rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 45.577 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 48.317 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,41%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,13%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+2,92%), Unipol
(+2,36%), Saipem
(+2,30%) e Tenaris
(+2,17%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -2,20%. Soffre Enel
, che evidenzia una perdita del 2,07%. Preda dei venditori A2A
, con un decremento dell'1,50%. Giornata fiacca per Telecom Italia
, che segna un calo dell'1,43%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+4,93%), Sanlorenzo
(+4,79%), Pharmanutra
(+4,46%) e Avio
(+3,92%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ERG
, che continua la seduta con -2,20%. Si concentrano le vendite su MARR
, che soffre un calo dell'1,70%. Piccola perdita per Mondadori
, che scambia con un -1,46%. Tentenna Reply
, che cede l'1,44%.