Listini asiatici in rialzo spinti dal tech, Seul e Sydney sui massimi

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,70%.

In generale, seduta positiva per borse asiatiche trainate dal comparto tecnologico e dalla spinta dell'Intelligenza Artificiale. Nonostante l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi, gli investitori hanno seguito la scia positiva di Wall Street concentrandosi sui titoli growth.

Protagonista Samsung Electronics (+4%), spinto dalla forte domanda di chip di memoria avanzati (HBM4) per l'AI e dai piani di aumento dei prezzi. Anche i dati sull'export coreano, pur leggermente inferiori alle attese, hanno mostrato una crescita robusta del 34% grazie alla domanda globale di semiconduttori.

Listino australiano sostenuto invece dai giganti minerari come Rio Tinto e dai principali istituti bancari. I dati sull'occupazione, più deboli del previsto, hanno alimentato le speranze di un allentamento della pressione monetaria da parte della Reserve Bank.

Mercati cinesi e di Hong Kong chiusi per il Capodanno Lunare.

Ottima la prestazione di Seul (+2,98%) che ha raggiunto il massimo storico di 5.673,11 punti.

In lieve ribasso Mumbai (-0,68%); in denaro Sydney (+0,84%) che ha toccato il record di 9.118,30 punti.

Composto rialzo per l'euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,29%. La giornata del 18 febbraio si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,13%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,79%.
