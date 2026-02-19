Listini asiatici in rialzo spinti dal tech, Seul e Sydney sui massimi

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che sale dello 0,70%.
In generale, seduta positiva per borse asiatiche
trainate dal comparto tecnologico
e dalla spinta dell'Intelligenza Artificiale
. Nonostante l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi, gli investitori hanno seguito la scia positiva di Wall Street concentrandosi sui titoli growth.
Protagonista Samsung Electronics
(+4%), spinto dalla forte domanda di chip di memoria avanzati
(HBM4) per l'AI e dai piani di aumento dei prezzi
. Anche i dati sull'export coreano
, pur leggermente inferiori alle attese, hanno mostrato una crescita robusta del 34% grazie alla domanda globale di semiconduttori
.
Listino australiano sostenuto invece dai giganti minerari come Rio Tinto
e dai principali istituti bancari. I dati sull'occupazione, più deboli del previsto, hanno alimentato le speranze di un allentamento della pressione monetaria da parte della Reserve Bank
.
Mercati cinesi e di Hong Kong
chiusi per il Capodanno Lunare
.
Ottima la prestazione di Seul
(+2,98%) che ha raggiunto il massimo storico di 5.673,11 punti.
In lieve ribasso Mumbai
(-0,68%); in denaro Sydney
(+0,84%) che ha toccato il record di 9.118,30 punti.
Composto rialzo per l'euro contro la valuta nipponica
, che si muove con un guadagno dello 0,29%. La giornata del 18 febbraio si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,13%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,79%.