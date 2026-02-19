Listini asiatici in rialzo spinti dal tech, Seul e Sydney sui massimi

Tokyo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,70%.In generale, seduta positiva pertrainate dale dalla spinta dell'. Nonostante l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi, gli investitori hanno seguito la scia positiva di Wall Street concentrandosi sui titoli growth.Protagonista(+4%), spinto dalla forte domanda di(HBM4) per l'AI e dai piani di aumento dei. Anche i dati sull', pur leggermente inferiori alle attese, hanno mostrato una crescita robusta del 34% grazie alla domanda globale diListino australiano sostenuto invece dai giganti minerari comee dai principali istituti bancari. I dati sull'occupazione, più deboli del previsto, hanno alimentato le speranze di un allentamento della pressione monetaria da parte dellaMercati cinesi e dichiusi per ilOttima la prestazione di(+2,98%) che ha raggiunto il massimo storico di 5.673,11 punti.In lieve ribasso(-0,68%); in denaro(+0,84%) che ha toccato il record di 9.118,30 punti.Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,29%. La giornata del 18 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%.Il rendimento dell'tratta 2,14%, mentre il rendimento delè pari 1,79%.