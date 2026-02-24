Vendite a Piazza Affari. Poco mosso il resto dell'Europa

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, zavorrata dalle. Al sell-off sul comparto bancario in scia al riaffiorare dei timori sull’impatto dell’, si aggiunge l'in seguito alle nuove mosse del presidente degli Stati Uniti.Secondo una nota della U.S. Customs and Border Protection, Washington imporrà da oggi unsu tutti i beni non coperti da esenzioni, utilizzando l’aliquota inizialmente annunciata da Donald Trump dopo che i suoi dazi globali sono stati respinti dalla Corte Suprema. Intanto, laha invitato gli Usa ad, indicando al contempo di essere disposta a tenere uncommerciali. Dal canto suo, ilha deciso diper la seconda volta il voto sull’intesa commerciale dello scorso anno tra Usa e Ue.Un po’ di sollievo è dato da. Secondogli utili europei del quarto trimestre si stanno attestando leggermente al di sopra delle aspettative, ma il, con un’ampiezza debole e forti penalizzazioni di mercato per le società che non raggiungono le stime di mercato.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,178. Scambia in retromarcia l', che scivola a 5.166,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 66,37 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%, poco mosso, che mostra un -0,02%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 49.244 punti.In moderato rialzo il(+0,57%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,64%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,47%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,32%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,24%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,85%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.scende del 2,43%.di Milano,(+5,72%),(+4,73%),(+3,68%) e(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tra i dati15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%).