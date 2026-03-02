Le Borse europee chiudono in profondo rosso dopo gli attacchi in Medio Oriente

Intesa Sanpaolo

Equita

euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ENI

Leonardo

Italgas

A2A

Stellantis

Brunello Cucinelli

Unipol

BPER Banca

Anima Holding

D'Amico

Maire

Sanlorenzo

BFF Bank

Intercos

(Teleborsa) -, influenzate dall'dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Gli investitori guardano con attenzione alle possibili ripercussioni sull'economia globale, dopo la, attraverso cui transitano oltre un quinto del petrolio mondiale e circa il 30% del gas naturale liquefatto. In una conferenza stampa al Pentagono, il generale Dan Caine, capo di stato maggiore congiunto statunitense,contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato ieri che Stati Uniti e Israele potrebbero continuare a colpire l'Iran per "quattro o cinque settimane"."La chiusura dello Stretto di Hormuz e le tensioni nel Mar Rosso stanno provocandoe un'- commentano gli analisti di- I mercati finanziari stanno reagendo con forte avversione al rischio: i rendimenti obbligazionari globali mostrano movimenti disordinati, con balzi generalizzati nei tassi per i timori inflazionistici generati dall'aumento del prezzo del greggio".Guardando al mercato azionario, fa notare, il, sia per l'aumento dei costi energetici/logistici e l'impatto sul reddito disponibile, sia per le potenziali ripercussioni macro. "Molto dipenderà dalla durata, dall'ampiezza e dall'intensità del conflitto, dai rischi aumentati di interruzioni dell'approvvigionamento energetico attraverso lo Stretto di Hormuz, dai possibili effetti economici più ampi del conflitto e dalle incertezze sulla successione nella leadership iraniana - si legge in un'analisi del broker - le prime reazioni suggeriscono un repricing selettivo del rischio piuttosto che una fuga indiscriminata dagli asset rischiosi".Sul, la lettura finale delha confermato la salita a 50,8: il settore manifatturiero dell'Eurozona ha registrato la prestazione più forte in quasi quattro anni, con un ulteriore aumento dei nuovi ordini, che ha favorito una vigorosa espansione della produzione industriale.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 6,07%.Torna a salire lo, attestandosi a +64 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,35%.crolla, con una flessione del 2,56%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,17%.A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,97%; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,01%, scendendo fino a 48.908 punti. In forte calo il(-2,34%); sulla stessa tendenza, pesante il(-2,04%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,63%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,50%. In luce, con un ampio progresso dell'1,55%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,89%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,16%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,57%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,25%. In perdita, che scende del 4,12%.del FTSE MidCap,(+1,67%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,12%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,4 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,76%. Sensibili perdite per, in calo del 4,35%.