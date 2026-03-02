Le Borse europee chiudono in profondo rosso dopo gli attacchi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono la seduta in forte calo, Piazza Affari compresa
, influenzate dall'escalation del conflitto in Medio Oriente
dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Gli investitori guardano con attenzione alle possibili ripercussioni sull'economia globale, dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz
, attraverso cui transitano oltre un quinto del petrolio mondiale e circa il 30% del gas naturale liquefatto. In una conferenza stampa al Pentagono, il generale Dan Caine, capo di stato maggiore congiunto statunitense, non ha fornito una tempistica per la durata dell'operazione
contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato ieri che Stati Uniti e Israele potrebbero continuare a colpire l'Iran per "quattro o cinque settimane".
"La chiusura dello Stretto di Hormuz e le tensioni nel Mar Rosso stanno provocando pesanti disagi alle catene globali di fornitura
e un'impennata dei costi energetici
- commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- I mercati finanziari stanno reagendo con forte avversione al rischio: i rendimenti obbligazionari globali mostrano movimenti disordinati, con balzi generalizzati nei tassi per i timori inflazionistici generati dall'aumento del prezzo del greggio".
Guardando al mercato azionario, fa notare Equita
, il contesto favorisce chiaramente i settori difesa ed energy, mentre penalizza i comparti industriali e consumer
, sia per l'aumento dei costi energetici/logistici e l'impatto sul reddito disponibile, sia per le potenziali ripercussioni macro. "Molto dipenderà dalla durata, dall'ampiezza e dall'intensità del conflitto, dai rischi aumentati di interruzioni dell'approvvigionamento energetico attraverso lo Stretto di Hormuz, dai possibili effetti economici più ampi del conflitto e dalle incertezze sulla successione nella leadership iraniana - si legge in un'analisi del broker - le prime reazioni suggeriscono un repricing selettivo del rischio piuttosto che una fuga indiscriminata dagli asset rischiosi".
Sul fronte macroeconomico
, la lettura finale del PMI manifatturiero di febbraio dell'Eurozona
ha confermato la salita a 50,8: il settore manifatturiero dell'Eurozona ha registrato la prestazione più forte in quasi quattro anni, con un ulteriore aumento dei nuovi ordini, che ha favorito una vigorosa espansione della produzione industriale.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 6,07%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +64 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,35%. Tra le principali Borse europee
crolla Francoforte
, con una flessione del 2,56%, in rosso Londra
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%, e vendite a piene mani su Parigi
, che soffre un decremento del 2,17%.
A picco Piazza Affari
in chiusura di seduta, con il FTSE MIB
che accusa un ribasso dell'1,97%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
è crollato del 2,01%, scendendo fino a 48.908 punti. In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-2,34%); sulla stessa tendenza, pesante il FTSE Italia Star
(-2,04%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata ENI
, che mostra un incremento del 3,63%. Tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio del 2,50%. In luce Italgas
, con un ampio progresso dell'1,55%. Sostanzialmente tonico A2A
, che registra una plusvalenza dello 0,89%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -7,16%. Pessima performance per Brunello Cucinelli
, che registra un ribasso del 4,57%. Sessione nera per Unipol
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,25%. In perdita BPER Banca
, che scende del 4,12%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Anima Holding
(+1,67%) e D'Amico
(+0,70%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Maire
, che ha terminato le contrattazioni a -6,12%. Pesante Sanlorenzo
, che segna una discesa di ben -5,4 punti percentuali. Seduta negativa per BFF Bank
, che scende del 4,76%. Sensibili perdite per Intercos
, in calo del 4,35%.