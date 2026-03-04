Azionario europeo in recupero, a Milano strappa Lottomatica e soffre MPS

(Teleborsa) - Dopo un'apertura in verde, migliorano nel corso della mattinata le Borse europee
, mentre sotto-performa Madrid
dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un embargo commerciale totale nei confronti della Spagna in quanto l'alleato della NATO si è rifiutato di permettere all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per le missioni legate agli attacchi all'Iran.
Guardando a Piazza Affari, spiccano il rialzo di Lottomatica
(già in verde ieri dopo i conti, oggi diverse banche d'affari hanno alzato i loro target price) e il ribasso di MPS
(dopo che, secondo indiscrezioni di stampa, il comitato nomine non ha inserito l'AD Luigi Lovaglio nella short list per il rinnovo del CdA). Tra gli annunci societari
, Fineco
ha approvato
il piano al 2029, prevedendo per EPS, raccolta e nuovi clienti una crescita a un tasso annuo composto "low double digit"; Italgas
ha registrato
un utile adjusted 2025 in crescita a 674,5 milioni di euro con l'integrazione di 2i Rete Gas e il focus sull'efficienza operativa
Sul fronte macroeconomico
, in Italia
a gennaio è diminuito
il tasso di disoccupazione (al 5,1% dal 5,5% - rivisto da 5,6% - di dicembre., sotto le attese degli analisti per 5,6%), mentre il numero degli occupati ha registrato un aumento che riguarda principalmente gli uomini e coinvolge dipendenti e autonomi, e tutte le classi d'età ad eccezione dei 15-24 enni che risultano in diminuzione. In Eurozona
, l'attività nel settore dei servizi ha registrato
un'espansione in lieve accelerazione a febbraio grazie alla ripresa della domanda, anche se la crescita è rimasta modesta e le aziende hanno aumentato solo in misura minima il numero dei dipendenti, secondo il sondaggio PMI di S&P Global.
Nei mercati energetici
, i prezzi hanno continuato a salire con l'intensificarsi degli scontri in Medio Oriente, con i prezzi del gas
che viaggiano su livelli allarmanti in Europa. Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz rimane quasi completamente bloccato a causa dei pesanti attacchi aerei, mentre Trump ha dichiarato che la Marina statunitense proteggerà le navi "se necessario" per garantire un flusso ininterrotto di energia, valutando anche la protezione militare e la copertura assicurativa per le petroliere nella regione.
"Le rassicurazioni americane sui rincari delle coperture assicurative legate al transito navale e la garanzia di una maggior sicurezza militare nell'area, hanno sostenuto un parziale recupero dei listini e un'apertura europea positiva stamattina, ma non appaiono sufficienti a tranquillizzare del tutto i mercati - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Gli investitori temono il rischio di una fase stagflazionistica
, con energia cara, rendimenti in rialzo e banche centrali costrette a rinviare i tagli. La crescente estensione geografica del conflitto - dagli attacchi alle petroliere ai raid israeliani su Teheran - rafforza l'idea di una guerra lunga, capace di ridefinire gli equilibri energetici globali. Resta però uno spiraglio: qualsiasi segnale credibile di de-escalation potrebbe riportare calma e riattivare rapidamente i flussi
, con effetti potenzialmente positivi per gli asset più penalizzati".
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,14%. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,03%.
Sensibile miglioramento dello spread
, che raggiunge quota +65 punti base, con un decremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 3,44%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
avanza dell'1,44%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,45%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dell'1,07%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,17%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 47.567 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+1,27%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+0,86%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+7,28%), Stellantis
(+4,54%), Banca Popolare di Sondrio
(+2,82%) e Fincantieri
(+2,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -2,27%. Sotto pressione Mediobanca
, con un forte ribasso dell'1,75%. Soffre Italgas
, che evidenzia una perdita dell'1,54%. Sottotono ENI
che mostra una limatura dell'1,25%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ariston Holding
(+14,95%), CIR
(+4,99%), Avio
(+3,50%) e Technogym
(+3,06%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR
, che prosegue le contrattazioni a -1,93%. Deludente BFF Bank
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Safilo
, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%. Discesa modesta per ENAV
, che cede un piccolo -0,58%.