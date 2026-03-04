Milano 11:32
Azionario europeo in recupero, a Milano strappa Lottomatica e soffre MPS
(Teleborsa) - Dopo un'apertura in verde, migliorano nel corso della mattinata le Borse europee, mentre sotto-performa Madrid dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un embargo commerciale totale nei confronti della Spagna in quanto l'alleato della NATO si è rifiutato di permettere all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per le missioni legate agli attacchi all'Iran.

Guardando a Piazza Affari, spiccano il rialzo di Lottomatica (già in verde ieri dopo i conti, oggi diverse banche d'affari hanno alzato i loro target price) e il ribasso di MPS (dopo che, secondo indiscrezioni di stampa, il comitato nomine non ha inserito l'AD Luigi Lovaglio nella short list per il rinnovo del CdA). Tra gli annunci societari, Fineco ha approvato il piano al 2029, prevedendo per EPS, raccolta e nuovi clienti una crescita a un tasso annuo composto "low double digit"; Italgas ha registrato un utile adjusted 2025 in crescita a 674,5 milioni di euro con l'integrazione di 2i Rete Gas e il focus sull'efficienza operativa

Sul fronte macroeconomico, in Italia a gennaio è diminuito il tasso di disoccupazione (al 5,1% dal 5,5% - rivisto da 5,6% - di dicembre., sotto le attese degli analisti per 5,6%), mentre il numero degli occupati ha registrato un aumento che riguarda principalmente gli uomini e coinvolge dipendenti e autonomi, e tutte le classi d'età ad eccezione dei 15-24 enni che risultano in diminuzione. In Eurozona, l'attività nel settore dei servizi ha registrato un'espansione in lieve accelerazione a febbraio grazie alla ripresa della domanda, anche se la crescita è rimasta modesta e le aziende hanno aumentato solo in misura minima il numero dei dipendenti, secondo il sondaggio PMI di S&P Global.

Nei mercati energetici, i prezzi hanno continuato a salire con l'intensificarsi degli scontri in Medio Oriente, con i prezzi del gas che viaggiano su livelli allarmanti in Europa. Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz rimane quasi completamente bloccato a causa dei pesanti attacchi aerei, mentre Trump ha dichiarato che la Marina statunitense proteggerà le navi "se necessario" per garantire un flusso ininterrotto di energia, valutando anche la protezione militare e la copertura assicurativa per le petroliere nella regione.

"Le rassicurazioni americane sui rincari delle coperture assicurative legate al transito navale e la garanzia di una maggior sicurezza militare nell'area, hanno sostenuto un parziale recupero dei listini e un'apertura europea positiva stamattina, ma non appaiono sufficienti a tranquillizzare del tutto i mercati - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - Gli investitori temono il rischio di una fase stagflazionistica, con energia cara, rendimenti in rialzo e banche centrali costrette a rinviare i tagli. La crescente estensione geografica del conflitto - dagli attacchi alle petroliere ai raid israeliani su Teheran - rafforza l'idea di una guerra lunga, capace di ridefinire gli equilibri energetici globali. Resta però uno spiraglio: qualsiasi segnale credibile di de-escalation potrebbe riportare calma e riattivare rapidamente i flussi, con effetti potenzialmente positivi per gli asset più penalizzati".

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,14%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,03%.

Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota +65 punti base, con un decremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,44%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell'1,44%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,45%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,07%.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,17%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 47.567 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,27%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,86%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+7,28%), Stellantis (+4,54%), Banca Popolare di Sondrio (+2,82%) e Fincantieri (+2,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -2,27%. Sotto pressione Mediobanca, con un forte ribasso dell'1,75%. Soffre Italgas, che evidenzia una perdita dell'1,54%. Sottotono ENI che mostra una limatura dell'1,25%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ariston Holding (+14,95%), CIR (+4,99%), Avio (+3,50%) e Technogym (+3,06%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -1,93%. Deludente BFF Bank, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Safilo, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%. Discesa modesta per ENAV, che cede un piccolo -0,58%.
