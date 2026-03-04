Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo e gli altri listini asiatici, Corea del Sud crolla del 12%

Tokyo

(Teleborsa) - Le crescenti preoccupazioni per ile i suoipesano sulle borse asiatiche che registrano tutte, trascinati dallache lascia sul terreno ben il 12%. A, ilcede il 3,67%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al 3,99%. Male il mercato di(-2,72%). Pesante anche la Borsa di(-1,87%) e(-1,94%).Ini dati dell’hanno dipinto undella più grande economia asiatica, con l’attenzione che rimane su ulteriori segnali sulla politica economica da Pechino. Ihanno mostrato una contrazione sostenuta sia nell’attività manifatturiera che in quella dei servizi, con la forte domanda di esportazioni che ha fatto poco per compensare il debole consumo locale. Ma i, hanno mostrato che sia l’attività manifatturiera che quella dei servizi sono cresciute a febbraio a un ritmo più veloce del previsto.In calo anche il mercatoche ha ignorato i dati delper il quarto trimestre. Il PIL è salito del 2,7% a un massimo di tre anni nel Q4, aiutato dalla spesa costante dei consumatori, dagli investimenti governativi e dal miglioramento della produzione dal lato dell’offerta.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,28%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,14%.Il rendimento dell'è pari 2,12%, mentre il rendimento delscambia 1,79%.