Altra giornata difficile per l'equity europeo con il greggio a 100 dollari al barile

Euro / dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Saipem

Nexi

ENI

Brunello Cucinelli

Prysmian

Stellantis

Azimut

Alerion Clean Power

D'Amico

WIIT

Avio

Brembo

MFE A

De' Longhi

Piaggio

(Teleborsa) -. Mojtaba Khamenei è stato nominato nuova Guida Suprema dell'Iran domenica sera, un segnale di continuità e di centralizzazione del potere in tempo di guerra. Intanto, Israele ha rivendicato nuovi attacchi contro le "infrastrutture del regime" in Iran e contro obiettivi di Hezbollah a Beirut, mentre l'Iran ha continuato a lanciare missili e droni nel Golfo, aumentando il rischio di escalation regionale e di incidenti di ricaduta.Il ritmo dell'aumento dei prezzi e il livello dei prezzi del greggio. Successivamente, gli Stati Uniti vendettero riserve strategiche per contribuire a contenere l'aumento dei prezzi. In queste ore si sta discutendo di misure simili, sebbene ciò non sarà in grado di sostituire tutte le interruzioni delle forniture di petrolio in Medio Oriente.Il Ministro delle Finanze francese Roland Lescure ha affermato che iin risposta alla guerra con l'Iran, ma ha insistito sul fatto che il blocco è pronto ad agire per stabilizzare i mercati. Intanto, il Presidente francese Emmanuel Macron sta proponendo una missione marittima congiunta per scortare le navi, al fine di contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, una volta che la fase iniziale della guerra si sarà attenuata.In ogni caso,affinché concludano la guerra per raffreddare i mercati energetici, che altrimenti potrebbero avere effetti significativi sull'andamento dell'inflazione e sulle scelte delle banche centrali. Il punto chiave per il mercato petrolifero e un'inversione di tendenza dei prezzi rimane una potenziale ripresa delle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz., mentre sonocon prime ipotesi di tassazioni sugli extra-profitti, a valle delle indicazioni della premier Meloni che si è detta intenzionata a colpire eventuali atteggiamenti speculatori come conseguenza della crisi gas. Spiccano invece i rialzi di Leonardo, che beneficia della promozione di Barclays a "Overweight" e di Nexi, con un upgrade da parte di Morgan Stanley dopo il sell-off in occasione del capital market day.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.110,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+10,94%), che raggiunge 100,8 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +78 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,66%.scende dell'1,17%, calo deciso per, che segna un -0,82%, e in apnea, che arretra dell'1,54%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,88%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 46.222 punti, ritracciando dello 0,95%.Pessimo il(-2,04%); come pure, variazioni negative per il(-1,43%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,81%. Brilla, con un forte incremento (+4,32%). Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,01%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,66%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,32%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,98%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,00%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,97%.del FTSE MidCap,(+7,31%),(+3,82%),(+2,67%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,46%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,30%. Scende, con un ribasso del 4,18%. Preda dei venditori, con un decremento del 4,02%.