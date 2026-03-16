Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:50
24.702 +1,32%
Dow Jones 19:50
47.000 +0,95%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,07%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 44.347,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 44.347,56 punti.
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