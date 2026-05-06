Eventi e scadenze del 6 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 06/05/2026

Appuntamenti:

Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

Netcomm FORUM 2026 - The Digital Commerce & Retail Event - Allianz MiCo, Milano - 21ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale, dal tema "The New Era of Digital & Omnichannel Experience", dedicato alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano (da mercoledì 06/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

09:30 - ANSFISA - "Infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio" - Sede Regione Emilia Romagna, Bologna - Incontro "Ricostruzione, mitigazione del rischio, sostenibilità dei territori e delle infrastrutture di trasporto", promosso da ANSFISA, in collaborazione con RemTech Expo, la Regione Emilia-Romagna e SOGESID. Parteciperanno rappresentati delle istituzioni e del territorio, gestori e operatori del settore per confrontarsi sugli interventi di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico e tutela del territorio. Prevista la presenza del Sottosegretario Morelli e l'intervento da remoto del Viceministro Rixi

10:20 - Politica europea - Piero Cipollone interviene al Festival ASviS - Keynote speech di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, al Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - ASviS

11:00 - Presentazione della IV edizione della Giornata della Ristorazione - Roma - Conferenza stampa di presentazione della IV edizione della Giornata della Ristorazione organizzata da FIPE-Confcommercio. Saranno presentati temi e iniziative che verranno realizzate per questa edizione, e i dati inediti dell'indagine "The Italian Table Abroad - Monitoring sulla presenza e il posizionamento dei ristoranti italiani all’estero". Tra gli interventi, il Presidente di Fipe-Confcommercio, il Direttore de La Cucina Italiana, il DG del Gruppo Sanpellegrino e l'AD di Metro Italia

11:30 - Presentazione di Assaggi 2026 - Il Salone dell'Enogastronomia Laziale - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a P.za di Pietra, Roma - Conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 di Assaggi, la 5ª edizione del Salone dell'Enogastronomia Laziale che si svolgerà dal 16 al 18 maggio a Viterbo

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di HeySun

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir audizione Lo Voi - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

14:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Wedekind - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Nucleare: la sfida energetica per la crescita del Paese", promosso da Agenda Italia

15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

17:00 - Cerimonia in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli - Gemona del Friuli (UD) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e numerose autorità dello Stato, partecipano al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Ariston Holding - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Generali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BMW - Risultati di periodo

BPER Banca - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026

Campari - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cellularline - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Edison R - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari - Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2025 - (unica convocazione)

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Annual Conference, organizzata da TP ICAP

Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026

Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo

Leonardo - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del 1Q 2026 - ore 15.30

Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Marriott International - Risultati di periodo

MetLife - Risultati di periodo

Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2026

Novo Nordisk A/S - Risultati di periodo

Poste Italiane - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Technogym - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026

Uber Technologies - Risultati di periodo

Unicredit - CDA: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31/3/2026

Walt Disney - Risultati di periodo

Warner Bros Discovery - Risultati di periodo

Zalando - Risultati di periodo: Publication of the first quarter results 2026

Zignago Vetro - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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