Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco BPM

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





L'esame di breve periodo di Banco BPM classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,37 Euro e primo supporto individuato a 12,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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