Milano 17-mar
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Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Londra 17-mar
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Francoforte 17-mar
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Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,11%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.049,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,11%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,11%, a quota 4.049,91 in apertura.
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