Milano
2-apr
45.625
0,00%
Nasdaq
2-apr
24.046
0,00%
Dow Jones
2-apr
46.505
0,00%
Londra
2-apr
10.436
0,00%
Francoforte
2-apr
23.168
0,00%
Lunedì 6 Aprile 2026, ore 06.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Bilancia commerciale USA in febbraio
Bilancia commerciale USA in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 aprile 2026 - 14.35
USA,
Bilancia commerciale in febbraio pari a -57,3 Mld $
, in calo rispetto al precedente -54,7 Mld $ (la previsione era -60,5 Mld $).
Condividi
Leggi anche
Giappone, Bilancia commerciale in febbraio
Italia, Bilancia commerciale extra UE in febbraio
Bilancia commerciale USA in gennaio
Giappone, bilancia commerciale in surplus a febbraio ed export oltre le attese
Argomenti trattati
USA
(285)
Altre notizie
USA, deficit bilancia commerciale a febbraio aumenta meno delle attese
Bilancia commerciale globale Italia in gennaio
Bilancia commerciale globale Italia in gennaio
Francia, Bilancia commerciale in gennaio
Unione Europea, Bilancia commerciale in gennaio
USA, cala deficit bilancia commerciale beni a gennaio
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto