Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Bilancia commerciale USA in febbraio

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Bilancia commerciale USA in febbraio
USA, Bilancia commerciale in febbraio pari a -57,3 Mld $, in calo rispetto al precedente -54,7 Mld $ (la previsione era -60,5 Mld $).
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