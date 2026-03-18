Milano 12:28
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Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano perde lo 0,86%, continuando la seduta a 27.507,18 punti.
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