Francoforte: profondo rosso per K+S

(Teleborsa) - Pressione su Kali und Salz , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.



L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 16,41 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 15,84. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 15,57 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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