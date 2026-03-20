Nexstar annuncia offerta bond da 5,1 miliardi di dollari per finanziare l’acquisizione di TEGNA

(Teleborsa) - Nexstar Media Group ha annunciato che la controllata Nexstar Media intende offrire 5,115 miliardi di dollari in obbligazioni senior attraverso un posizionamento privato.



L'offerta consiste in nuove obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2033 per 3,39 miliardi e nuove obbligazioni senior con scadenza nel 2034 per 1,725 miliardi. Le obbligazioni saranno garantite da Nexstar Media Group, Mission Broadcasting e alcune società controllate.



Nexstar Media utilizzerà i proventi derivanti dall'offerta delle obbligazioni garantite, unitamente alla liquidità disponibile, per rimborsare i prestiti in essere nell'ambito delle sue linee di credito ponte contratte in relazione al perfezionamento dell'acquisizione di TEGNA; rimborsare alcuni prestiti in essere nell'ambito delle sue nuove linee di credito senior garantite; finanziare l'acquisto delle obbligazioni senior di TEGNA al 5,00% con scadenza 2029 in relazione all'offerta pubblica di acquisto di Nexstar Media per tali obbligazioni; pagare commissioni e spese relative a quanto sopra e all'acquisizione di TEGNA.



I proventi derivanti dall'offerta delle obbligazioni non garantite verranno utilizzati per finanziare il rimborso delle obbligazioni senior di Nexstar Media con cedola del 5,625% e scadenza 2027 e pagare commissioni e spese sostenute in relazione a quanto sopra.



L'offerta giunge dopo che giovedì Nexstar Media Group ha annunciato di aver perfezionato l'acquisizione di TEGNA a seguito dell'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC) e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).



Nexstar aveva annunciato la sua proposta di acquisizione di Tegna per 6,2 miliardi di dollari ad agosto, e da allora era in attesa dell'approvazione delle autorità di regolamentazione. L'acquisizione proposta avrebbe dovuto concludersi nella seconda metà del 2026. La fusione tra Nexstar e Tegna riunisce oltre 260 emittenti televisive locali affiliate negli Stati Uniti.



“Questa operazione è fondamentale per sostenere un giornalismo locale di qualità nelle comunità che serviamo. Unendo queste due eccellenti aziende, Nexstar diventerà un'impresa più forte e dinamica, meglio posizionata per offrire un giornalismo e una programmazione locale di alto livello, grazie a risorse, capacità e talenti potenziati.", ha dichiarato in un comunicato Perry Sook, CEO di Nexstar.



(Foto: Glenn Carstens-Peters su Unsplash)

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