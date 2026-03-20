Paramount, CBS News taglia il 6% del personale

(Teleborsa) - CBS News, di proprietà di Paramount Skydance , ha tagliato il 6% della sua forza lavoro venerdì, nel tentativo di adattarsi ai cambiamenti nel settore dell'informazione.



La direttrice di CBS News, Bari Weiss, e il presidente Tom Cibrowski hanno dichiarato che i dipendenti interessati saranno informati entro la fine della giornata, secondo una nota interna visionata da Bloomberg.



"Nuovi pubblici stanno emergendo in nuove aree e stiamo portando avanti piani ambiziosi di crescita e investimento per poter essere presenti per loro", hanno scritto. "Ciò significa che alcune parti della nostra redazione devono essere ridimensionate per fare spazio a ciò che dobbiamo costruire per rimanere competitivi".







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