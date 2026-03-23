Botta e risposta Trump-Iran: giù il prezzo del petrolio, balza in avanti dei listini europei

(Teleborsa) - Girano tutti i mercati, dall'azionario alle materie prime, dopo il passo indietro del presidente statunitense Donald Trump sull'ultimatum all'Iran, in una nuova mossa "TACO", acronimo di "Trump Always Chickens Out", che significa letteralmente Trump "fa sempre marcia indietro".



Il presidente americano è però stato subito smentito da alcune fonti iraniane. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars riportata da Bloomberg, "non esiste alcuna comunicazione diretta o indiretta con Trump".



"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America e l'Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente - ha scritto sul suo profilo social Truth - Sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana, ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso".



Secondo l'agenzia iraniana invece, il presidente Usa "si è ritirato dopo aver sentito che i nostri obiettivi sarebbero state tutte le centrali elettriche dell'Asia occidentale".



Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,156. L' Oro crolla a 4.283 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 4,77%. Forte riduzione del Brent crollato fino a 91 dollari dopo le dichiarazioni del presidente e ora scambiato intorno ai 100 dollari al barile (-6,3%).



Sale lo spread , attestandosi a +94 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,96%.



Tra i mercati del Vecchio Continente buona performance per Francoforte , che cresce dell'1,20%, sostanzialmente debole Londra , che registra una flessione dello 0,23%, e sostenuta Parigi , con un discreto guadagno dello 0,78%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,70%, a 43.141 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,76%.



Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,27%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+1,47%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buoni spunti su Telecom Italia , che mostra un ampio vantaggio del 3,64%.



Ben impostata Unicredit , che mostra un incremento del 2,82%.



Tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio del 2,78%.



In luce Brunello Cucinelli , con un ampio progresso del 2,60%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin , che prosegue le contrattazioni a -12,23%.



Scende Poste Italiane , con un ribasso dell'8,00%.



Crolla ENI , con una flessione del 4,61%.



Inwit scende del 2,12%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Safilo (+5,04%), Ferragamo (+4,92%), Comer Industries (+3,82%) e Sesa (+3,75%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG , che prosegue le contrattazioni a -4,50%.



Calo deciso per Juventus , che segna un -2,02%.



Sotto pressione Alerion Clean Power , con un forte ribasso dell'1,86%.



Soffre Pharmanutra , che evidenzia una perdita dell'1,86%.

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