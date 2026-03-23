REVO Insurance, Standard Ethics alza il rating ESG con un outlook positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di REVO Insurance a "EE+" dal precedente "EE" con un Outlook "Positivo". Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Nel 2025, la società ha approvato il nuovo Piano Industriale 2026-2028, che vede il potenziamento del fattore tecnologico a supporto dei processi operativi, ed è accompagnato dal Piano ESG 2025-2028. Si registra l'adozione della Politica sui Diritti Umani e del Lavoro e del Codice di Condotta Fornitori, comprensivo di un sistema di valutazione ESG.



Le iniziative previste nel Piano ESG rafforzano la governance della Sostenibilità di REVO Insurance e l'allineamento della compagnia alle principali indicazioni internazionali di Sostenibilità promosse dall'Onu, dall'Ocse e dall'Ue. L'assetto di corporate governance rimane adeguato a una società quotata del segmento STAR. Il CdA - in maggioranza indipendente - raggiunge la parità di genere. Per il presente esercizio è prevista la rendicontazione ESG stilata secondo lo standard volontario VSME.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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