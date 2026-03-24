Francoforte: andamento rialzista per K+S
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,24 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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