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Francoforte: andamento rialzista per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per K+S
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.

L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,24 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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