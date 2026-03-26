Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 18:20
23.770 -1,62%
Dow Jones 18:20
46.072 -0,77%
Londra 17:35
9.972 -1,33%
Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,71%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 43.701,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,71%
Ribasso per Milano, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 43.701,84 punti.
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