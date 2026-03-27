Arterra Bioscience, conti in crescita a doppia cifra nel 2025 e dividendo di 0,15 euro

(Teleborsa) - Arterra Bioscience - azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie - ha chiuso il 2025 con un valore della produzione in aumento del 16,12% rispetto al 2024, passando da Euro 5,3 milioni a Euro 6,1 milioni, grazie al significativo incremento delle vendite delle materie prime cosmetiche e ad un aumento degli altri ricavi per la parte relativa ai contributi sui progetti di R&S.



L'EBITDA è stato pari a Euro 2,2 milioni (EBITDA margin pari al 36,34%), registrando un incremento del 29,77% rispetto al 2024. Il risultato netto si attesta a Euro 2,0 milioni, pari al 32,81% del valore della produzione, con un incremento rispetto al 2024 del 50,09%.



La posizione finanziaria netta risulta positiva (cassa) per Euro 6,2 milioni, rispetto ad Euro 5,4 milioni del 31 dicembre 2024. L’aumento della PFN va imputato principalmente all’aumento delle vendite ed agli incassi dei contributi sui progetti di R&S.



Il Consiglio di Amministrazione ha proposto il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,15, che verrà posto in

pagamento il 6 maggio 2026, con data stacco del dividendo (ex date) il 4 maggio e data di legittimazione al pagamento (record date) il 5 maggio.



Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed AD ha commentato: “Il bilancio 2025 evidenzia un’evoluzione positiva per la società, confermando la solidità del modello di business e la capacità di cogliere le opportunità offerte da un settore in forte espansione

come quello delle biotecnologie, con particolare riferimento alle applicazioni cosmetiche. Nel corso dell’esercizio, l’azienda ha dimostrato una crescita sostenuta sia in termini di ricavi sia di marginalità, trainata dall’innovazione di prodotto e dal crescente interesse del mercato verso soluzioni ad alto contenuto scientifico, sostenibili e personalizzate. Le biotecnologie cosmetiche, in particolare, rappresentano un driver strategico fondamentale: la domanda di ingredienti bioattivi, processi produttivi eco-compatibili e formulazioni avanzate sta registrando un’accelerazione significativa a livello globale".



E ha aggiunto: "Gli investimenti in ricerca e sviluppo continuano a costituire un pilastro centrale della strategia aziendale,

permettendo il rafforzamento del portafoglio brevetti e il consolidamento di partnership con operatori industriali e centri di ricerca. Questo approccio consente alla società di posizionarsi come player innovativo e affidabile, capace di anticipare i trend di mercato e di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento a efficacia, sicurezza e sostenibilità. Le prospettive per il 2026 e oltre rimangono favorevoli: il continuo sviluppo del segmento delle biotecnologie cosmetiche, unito all’espansione in nuovi mercati geografici e all’introduzione di soluzioni innovative, pone le basi per un’ulteriore crescita sostenibile nel medio-lungo periodo".





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