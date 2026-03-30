DEA, l'utile 2025 sale a 6,6 milioni. Dividendo di 0,30 euro

(Teleborsa) - DEA , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione, ha chiuso il 2025 con ricavi totali pari a 40,3 milioni di euro, in crescita del 21,1% rispetto a 33,3 milioni dell'esercizio precedente. L'incremento è riconducibile sia all'ampliamento del perimetro di consolidamento - che include per l'intero esercizio ASPM Soresina Servizi, acquisita a dicembre 2024 - sia alla presenza di componenti straordinarie non ricorrenti, tra cui l'incentivo per la promozione delle aggregazioni per 131 mila euro e componenti perequative tariffarie relative a esercizi precedenti per complessivi 782 mila euro.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 16,6 milioni di euro, in aumento del 21,9% rispetto all'esercizio precedente, con un EBITDA margin pari al 41,2%, rispetto al 40,9% del 2024. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 10,5 milioni di euro, in crescita del 23,9%, con un EBIT margin pari al 26,0%, rispetto al 25,4% del 2024, dopo ammortamenti coerenti con l'elevato livello di investimenti e il valore delle infrastrutture gestite. Il risultato netto consolidato si attesta a 6,6 milioni di euro, in crescita del 15,9% rispetto a 5,7 milioni del 2024. Il risultato netto del gruppo è pari a 6,3 milioni di euro (+12,5% rispetto a Euro 5,6 del 2024).



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è pari a 5 milioni di euro, rispetto a 6,6 milioni, con un'incidenza sul capitale investito netto del 5,5%, in miglioramento rispetto al 7,5% dell'esercizio precedente. Tra i principali elementi che hanno caratterizzato l'esercizio si segnalano: l'assunzione di nuovi finanziamenti bancari per 4 milioni, contratti nel corso del primo semestre 2025 a sostegno degli investimenti; disponibilità liquide superiori a 13 milioni. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto si attesta al 5,8% (8,1% nel 2024), mentre il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA è pari a 0,3x (0,5x nel 2024).



"I risultati dell'esercizio 2025 confermano la validità della nostra strategia di crescita e la nostra capacità di creare valore sostenibile - hanno commentato il presidente Paolo Angelici e l'AD Antonio Osimani - Dopo l'annuncio del rinnovo delle concessioni per la distribuzione di energia elettrica, i nostri obiettivi non sono cambiati: proseguiamo lungo il percorso di sviluppo rafforzando la nostra posizione nel panorama della distribuzione elettrica. L'incremento dei ricavi a 40,3 milioni, in crescita del +21% rispetto all'esercizio 2024, dimostra l'efficacia delle operazioni di espansione e integrazione concluse con successo. Siamo soddisfatti della nostra marginalità: l'EBITDA in crescita attesta la solidità operativa del nostro modello di business. In particolare, l'integrazione di ASPM Soresina Servizi nel perimetro di consolidamento ha permesso di avvicinarci significativamente al nostro obiettivo di 100mila POD. Siamo convinti che questa è la giusta direzione per continuare a creare valore per i nostri investitori".



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,30 euro lordi per azione, per un importo complessivo di circa 2,37 milioni, calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data del presente comunicato. La proposta di distribuzione corrisponde a un dividend yield pari a circa il 3,4%, calcolato sul prezzo di chiusura del 30 marzo 2026, e a un payout ratio di circa il 40% dell'utile netto di esercizio. L'ammontare in valore assoluto del dividendo distribuito aumenta, rispetto al precedente esercizio, di circa 0,4 milioni (+20% YoY). Il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco cedola 25 maggio 2026 (ex-dividend date); record date 26 maggio 2026; data di pagamento 27 maggio 2026 (payment date).

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