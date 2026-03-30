Redelfi, utile 2025 più che raddoppiato a 7,5 milioni di euro grazie al BESS

(Teleborsa) - Redelfi , management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con un Valore della Produzione pari a 27 milioni di euro, registrando una rilevante crescita (36,6%) rispetto ai 19,8 milioni registrati nel precedente esercizio. Il risultato è allineato alle guidance del Piano Industriale 2023-2026, posizionandosi nella fascia alta del range.



L'EBITDA è pari a 15,8 milioni di euro, con EBITDA margin pari al 58,3%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2024 (9,4 milioni). L'incremento è dovuto sia al valore riconosciuto ai progetti in corso di sviluppo sulla base del valore pro-quota dei contratti di vendita sottoscritti, sia alla crescita delle attività sui progetti in corso di sviluppo svolte dal Gruppo. Il risultato è maggiore rispetto alle guidance del Piano Industriale 2023-2026. L'EBIT è pari a 14 milioni di euro, in crescita rispetto al 31 dicembre 2024 (7,8 milioni) dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 1,8 milioni, con conseguente EBIT margin del 52%. Il Risultato Netto consolidato si attesta a 7,5 milioni di euro (vs 3,3 milioni dell'anno prima), di cui 5,2 milioni di pertinenza di Gruppo.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a circa 15,2 milioni di euro (cash negative), il dato risulta migliorativo rispetto all'anno precedente ma superiore rispetto alle guidance del Piano Industriale 2023-2026. Per un corretto confronto con quest'ultime, occorre considerare la PFN pro-forma, ossia la PFN normalizzata la quale tiene conto degli effetti di due eventi di natura straordinaria verificatisi nel corso dell'esercizio e, pertanto, non previsti né inclusi nelle assunzioni del Piano Industriale 2023-2026: i) l'uscita di cassa relativa all'earn-out GPA pari a oltre 11 milioni, pagato nel corso dell'esercizio; ii) l'aumento di capitale ed esercizio warrant per complessivi 9 milioni, quest'ultimo effettuato nel mese di aprile 2025.



"I risultati conseguiti durante il 2025, allineati con il nostro Piano Industriale, rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dell'intero Gruppo perché confermano la validità delle scelte strategiche intraprese - ha commentato il presidente Davide Sommariva - La significativa espansione del business e la possibilità di replicare un modello già vincente anche in mercati ancillari come quello dei Data Center, riflettono non solo la nostra capacità di esecuzione, ma anche la visione industriale che guida il nostro Gruppo nel medio e nel lungo periodo".



"In linea con questo, il focus sull'Italia assume un ruolo centrale, e si traduce in una accelerazione concreta delle attività, con più di 4 GW di progetti BESS depositati, e nel consolidamento del posizionamento in un mercato chiave per la transizione energetica - ha aggiunto - Allo stesso modo, la sostenibilità continua a essere parte integrante della nostra strategia, proprio come leva concreta di creazione di valore, in grado di orientare le nostre scelte industriali e generare impatti positivi e duraturi. Crediamo in una continua crescita, sostenuta da una pipeline solida e da competenze consolidate, con l'obiettivo di continuare a creare valore per i nostri azionisti ed espanderci in maniera responsabile, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture strategiche".

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